Sony’nin Üst Seviye Özelliklere Sahip Yeni Telefonu AnTuTu’da Göründü!

Sony’nin G3221 kod adlı bir cihazına ait bazı temel özellikler, AnTuTu’da ortaya çıktı.

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek MWC etkinliğinde birçok yeni telefonla karşılaşacağız. Şu an ismi belli olmasa da kod adı G3221 olan yeni bir model daha görebiliriz. AnTuTu’da ortaya çıkan Sony’nin yeni bir modeli, gayet etkileyici özelliklere sahip.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olduğu görülen model, Helio P20 (MT6757) işlemciyle çalışacak. 23 MP arka ve 16 MP ön kamerası bulunacak G3221’in ekranı ise Full HD çözünürlüğünde olacak. İşletim sistemi ise Android 7.0 Nougat.

Bunun dışında Sony, G3112 ve G3121 kod adlarına sahip, 5/5.2 inç ve 5.5 inçlik iki model üzerinde daha çalışıyor. Bunlar da yüksek ihtimalle önümüzdeki ay yapılacak MWC 2017’de duyurulacaklar.