Sony'nin Uygun Fiyatlı Telefonu Xperia L1 Satışa Çıkıyor

Sony'nin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni giriş seviyesi telefonu Sony Xperia L1 raflardaki yerini almaya başladı.

Akıllı telefon dünyasının en önemli şirketlerinden biri olan Sony özellikle son birkaç yıldır istediği başarıyı elde edemese de hala eski formunu yakalayabilmek için en yeni ürünleriyle karşımıza çıkıyor. Sony'nin giriş seviyesindeki yeni telefonu Xperia L1 de bu modellerden bir tanesi.

Geçtiğimiz ay Sony tarafından resmi duyurusu gerçekleştirilen ve akıllı telefonların giriş seviyesinde konumlandırabileceğimiz Sony Xperia L1 bu ay itibariyle dünya genelinde satışa çıkmaya başladı. İlk olarak İngiltere'de ilk olarak tüketicilerle buluşacak telefonun satış fiyatı belli değil ama özelliklerine baktığımızda başarılı olabilmesi için 100-200 euro aralığında bir satış etiketine sahip olması gerektiğini düşünüyoruz.

Sony Xperia L1 Özellikleri

Telefonun teknik özelliklerini tekrar hatırlayacak olursak Sony Xperia L1'de 5.5 inçlik 720p (HD) çözünürlüklü bir ekran kullanılıyor. MediaTek'in MT6737 işlemcisinden gücünü alan cihazda 16GB dahili depolama alanı ve 2GB RAM'e yer verilirken 256GB'a kadar microSD kart desteği de mevcut.

Tasarımıyla Sony Xperia XA ailesini anımsatan telefonda siyah, beyaz ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca telefonun 13MP çözünürlüklü arka ve 5MP çözünürlüklü ön kamerası bulunuyor.