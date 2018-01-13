Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin Ön Siparişleri Başladı

Sony, bu hafta başlarında CES 2018'de Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2 akıllı telefonlarını tanıtmıştı, ancak fiyatlarını açıklamamıştı. Bugün itibariyle bu telefonlar ABD'de Best Buy ve İngiltere'de Clove UK aracılığıyla ön siparişe çıktı. Ön satışa sunulan bu telefonların fiyatları ise, Sony Xperia XA2, $349.99 - Sony Xperia XA2 Ultra, $449.99 - Sony Xperia L2, $249.99 olacak şekilde belirlenmiş durumda. Telefonlar ABD'de 16 Şubat 2018'den itibaren kullanılabilecek.
Sony Xperia XA2 Teknik Özellikleri
- Ekran boyutu : 5.2 inç
- Ekran Çözünürlüğü : 1080x1920 (FHD) Pixel
- Piksel Yoğunluğu : 424 PPI
- Ekran Teknolojisi : IPS LCD
- Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch
- Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass
- Ekran / Gövde Oranı : 74.99 %
- Batarya Kapasitesi : 3300 mAh
- Kamera Çözünürlüğü : 23 MP
- Video Kayıt Çözünürlüğü : 2160p (Ultra HD) 4K
- Ön Kamera Çözünürlüğü : 8 MP
- Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p
- Yonga Seti (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 630 SDM630
- Ana İşlemci (CPU) : Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53
- CPU Çekirdeği : 8 Çekirdek
- Grafik İşlemcisi (GPU) : Adreno 508
- İşletim Sistemi : Android 8.0 (Oreo)
- Dahili Depolama : 32 GB
- Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB
Sony Xperia XA2 Ultra Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu : 6.0 İnç
- Ekran Çözünürlüğü : 1080x1920 (FHD) Pixel
- Piksel Yoğunluğu : 367 PPI
- Ekran Teknolojisi : IPS LCD
- Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch
- Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass
- Ekran / Gövde Oranı : 76.11 %
- Batarya Kapasitesi : 3580 mAh
- Kamera Çözünürlüğü : 23 MP
- Video Kayıt Çözünürlüğü : 2160p (Ultra HD) 4K
- Ön Kamera Çözünürlüğü : 16 MP
- Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p
- Yonga Seti (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 630 SDM630
- Ana İşlemci (CPU) : Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53
- CPU Çekirdeği : 8 Çekirdek
- Grafik İşlemcisi (GPU) : Adreno 508
- İşletim Sistemi : Android 8.0 (Oreo)
- Dahili Depolama : 32 GB
- Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB
Sony Xperia L2 Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu : 5.5 İnç
- Ekran Çözünürlüğü : 720x1280 (HD) Pixel
- Ekran Teknolojisi : IPS LCD
- Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch
- Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass
- Ekran / Gövde Oranı : 71.28 %
- Batarya Kapasitesi : 3300 mAh
- Kamera Çözünürlüğü : 13 MP
- Video Kayıt Çözünürlüğü : 1080p (Full HD)
- Ön Kamera Çözünürlüğü : 8 MP
- Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p
- Yonga Seti (Chipset) : MediaTek MT6737T
- Ana İşlemci (CPU) : Quad-core 1.45 GHz ARM Cortex-A53
- CPU Çekirdeği : 4 Çekirdek
- Grafik İşlemcisi (GPU) : Mali-T720 MP2
- İşletim Sistemi Versiyonu : Android 7.1.1 (Nougat)
- Dahili Depolama : 32 GB
- Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB
Her bütçeye uygun özellikler barındıran üç farklı telefonun ön satışı dediğimiz gibi ABD ve İngiltere'de başladı. En kısa sürede, Türkiye'de de satışlarının başlamasını beklediğimiz telefonlar, güzel tercihler olabilecek gibi duruyor. Bu telefonlar elbette Sony için amiral gemisi değil, orta segment amacıyla üretilmiş, sizlerde ürünler hakkında yorumlarınızı bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz.