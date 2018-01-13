Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2'nin Ön Siparişleri Başladı

Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2 telefonlarının ön siparişleri ABD ve İngiltere'de başladı.

Sony, bu hafta başlarında CES 2018'de Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra ve Xperia L2 akıllı telefonlarını tanıtmıştı, ancak fiyatlarını açıklamamıştı. Bugün itibariyle bu telefonlar ABD'de Best Buy ve İngiltere'de Clove UK aracılığıyla ön siparişe çıktı. Ön satışa sunulan bu telefonların fiyatları ise, Sony Xperia XA2, $349.99 - Sony Xperia XA2 Ultra, $449.99 - Sony Xperia L2, $249.99 olacak şekilde belirlenmiş durumda. Telefonlar ABD'de 16 Şubat 2018'den itibaren kullanılabilecek.

Sony Xperia XA2 Teknik Özellikleri

Ekran boyutu : 5.2 inç

Ekran Çözünürlüğü : 1080x1920 (FHD) Pixel

Piksel Yoğunluğu : 424 PPI

Ekran Teknolojisi : IPS LCD

Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch

Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass

Ekran / Gövde Oranı : 74.99 %

Batarya Kapasitesi : 3300 mAh

Kamera Çözünürlüğü : 23 MP

Video Kayıt Çözünürlüğü : 2160p (Ultra HD) 4K

Ön Kamera Çözünürlüğü : 8 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p

Yonga Seti (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 630 SDM630

Ana İşlemci (CPU) : Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53

CPU Çekirdeği : 8 Çekirdek

Grafik İşlemcisi (GPU) : Adreno 508

İşletim Sistemi : Android 8.0 (Oreo)

Dahili Depolama : 32 GB

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB

Sony Xperia XA2 Ultra Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.0 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 1080x1920 (FHD) Pixel

Piksel Yoğunluğu : 367 PPI

Ekran Teknolojisi : IPS LCD

Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch

Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass

Ekran / Gövde Oranı : 76.11 %

Batarya Kapasitesi : 3580 mAh

Kamera Çözünürlüğü : 23 MP

Video Kayıt Çözünürlüğü : 2160p (Ultra HD) 4K

Ön Kamera Çözünürlüğü : 16 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p

Yonga Seti (Chipset) : Qualcomm Snapdragon 630 SDM630

Ana İşlemci (CPU) : Quad-Core 2.2GHz ARM Cortex-A53

CPU Çekirdeği : 8 Çekirdek

Grafik İşlemcisi (GPU) : Adreno 508

İşletim Sistemi : Android 8.0 (Oreo)

Dahili Depolama : 32 GB

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB

Sony Xperia L2 Teknik Özellikleri

Ekran Boyutu : 5.5 İnç

Ekran Çözünürlüğü : 720x1280 (HD) Pixel

Ekran Teknolojisi : IPS LCD

Ekran Özellikleri : Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch

Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass

Ekran / Gövde Oranı : 71.28 %

Batarya Kapasitesi : 3300 mAh

Kamera Çözünürlüğü : 13 MP

Video Kayıt Çözünürlüğü : 1080p (Full HD)

Ön Kamera Çözünürlüğü : 8 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü : 1080p

Yonga Seti (Chipset) : MediaTek MT6737T

Ana İşlemci (CPU) : Quad-core 1.45 GHz ARM Cortex-A53

CPU Çekirdeği : 4 Çekirdek

Grafik İşlemcisi (GPU) : Mali-T720 MP2

İşletim Sistemi Versiyonu : Android 7.1.1 (Nougat)

Dahili Depolama : 32 GB

Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi : 256 GB

Her bütçeye uygun özellikler barındıran üç farklı telefonun ön satışı dediğimiz gibi ABD ve İngiltere'de başladı. En kısa sürede, Türkiye'de de satışlarının başlamasını beklediğimiz telefonlar, güzel tercihler olabilecek gibi duruyor. Bu telefonlar elbette Sony için amiral gemisi değil, orta segment amacıyla üretilmiş, sizlerde ürünler hakkında yorumlarınızı bunu göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz.