Sony’nin Xperia Compact Cihazlarının Görüntüleri Sızdırıldı

Sony’nin yakında duyuracağı Xperia Compact cihazlar için çok net görseller sızdırıldı. MWC 2018 öncesi sızdırılan görseller telefon hakkında önemli bir bilgiyi ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S9’un duyurulmasına çok az bir zaman kaldığı bu günlerde, Sony gibi diğer büyük akıllı telefon üreticileri de yeni telefonlarını sunmaya hazırlanıyorlar. Sony’nin genellikle yılın ikinci yarısında piyasaya sürdüğü Xperia Compact telefonlarının son derece net görüntüleri sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler prototip modeller olsa da, telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağını hemen hemen görmüş olduk.

Xperia Z5 Compact (solda) / Xperia XZ2 Compact (sağda)

MWC 2018’de düzenlenecek bir etkinlikle yeni telefonlar tanıtacağını doğrulayan Sony, muhtemelen iki Xperia Compact cihazı tanıtacak. Sony Xperia XZ2 Compact ve Xperia Z5 Compact olacak şekilde iki farklı cihaz tanıtması beklenen Sony’nin bu telefonlar dışında özel bir telefon tanıtıp tanıtmayacağı bilinmiyor.

Sızdırılan görsellerde yer alan telefonlara göre, Sony’nin 2018 modellerinde 3.5 mm’lik ses çıkışının olmadığını görüyoruz. Apple ve Google’ın son yıllarda 3.5 mm ses çıkışını telefonlarından çıkarmaları, Sony gibi diğer akıllı telefon üreticilerine de cesaret vermiş olabilir.

Sony, MWC 2018’de 26 Şubat’ta bir konferans gerçekleştireceğini doğruladı. Japon şirketin prototip aşamasında gördüğümüz Xperia XZ2 Compact ve Xperia Z5 Compact telefonlarını MWC 2018’de tanıtması bekleniyor.