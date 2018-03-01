Sony, Yeni Telefonlarının Tasarımlarını HTC'den mi Kopyaladı?

Sony, MWC 2018’de çok güzel iki telefon tanıtmış olsa da, bu cihazlar şirket hakkında önemli bilgileri gözler önüne serdi.

Sony, MWC 2018’de çok güzel iki akıllı telefon sundu. Çok uzun yıllardan beri sadık kalınan akıllı telefon tasarımı değiştiren şirket, bu radikal kararı ile hayranlarından övgü topladı. Bu durum ilk başta çok güzel gibi gözükse de, şimdi düşündüğümüzde şirketin tüm planlarını daha iyi anlayabiliyoruz.

Sony, akıllı telefon pazarına girdiği Xperia Z’den bu yana her zaman benzer bir tasarımı benimsedi. Açısal tasarımın üstündeki ve altındaki devasa çerçeveler, Xperia serisinin özelliklerini tanımlıyordu. Bu tasarım günümüzde kötü gözükse de, bundan 5 yıl önce 2013’lü yıllarda son derece kaliteli ve beğenilen bir tasarım olarak gözüküyordu. O zaman kime sorarsanız sorun, muhtemelen Xperiza Z serisinin tasarımının çok güzel olduğunu söyleyecekti.

Daha sonrasında diğer akıllı telefon üreticileri, bir takım atılımlar yaptılar. Bu atılımlara karşı tepki veremeyen Sony, aynı tasarımla akıllı telefon üretmeye devam etti. Şirketler 18:9 gibi geniş ekranlara geçtiler, çerçeveler azaltıldı derken, Galaxy S8 ve Essential Phone gibi şık cihazlar ortaya çıktı.

Sony, bu rekabete ayak uydurmak için yıllardır kullandığı tasarımı değiştirmeliydi. Nitekim öyle de oldu. Şirket tasarımını değiştirdi, ancak bir sorun vardı. Sony’nin yeni telefonları HTC U11’e çok fazla benziyordu. Bu durumun ardından Sony kullanıcıları büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Sony, müşterileri için heyecan yaratmıyordu artık. Bu aslında sürpriz olmamalı. Sony’nin CEO’su Kaz Hirai, geçtiğimiz günlerde The Guardian’a verdiği demeçte, akıllı telefon sektöründe bir sonraki büyük atılıma oynayana kadar sektörde kalmaya çalışacaklarını açıklamıştı. Bunun anlamı, bir sonraki atılıma kadar şirketin inovasyon çalışmalarını durdurmuş olması. Sırf sektörde adı duyulsun diye çabalayan Sony, akıllı telefonlarına gerekli önemi vermiyor.

Sony, umarım en yakın zamanda kendine yeni bir hedef belirler, çünkü şu anda kullanıcılarına gösterdiği bu tavırlarla ne kadar ilgisiz bir şirket olduğunu herkese gösteriyor.