Sony Xperia XZ Premium'a 'Kırmızı' Renk Seçeneği Geliyor!

Sony'nin bu yılki tepe modeli Xperia XZ Premium ortaya çıkan bilgilere göre kırmızı renk seçeneğine de sahip olacak.

Bildiğiniz gibi Sony, geçtiğimiz aylarda Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde Qualcomm'un en güçlü platformu Snapdragon 835 ile çalışan yeni amiral gemisi telefonu Xperia XZ Premium'un duyurusunu gerçekleştirmişti ancak telefonları haziran ayında satışa sunacağını söylemişti.

Şimdi ise Sony Xperia XZ Premium'un satışa çıkacağı ve ülkelerde düzenlenecek basın toplantılarının tarihi yaklaşırken Sony'e yakın kaynaklardan XperiaBlog, kırmızı renge sahip Sony Xperia XZ Premium modeline ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Eğer paylaşılan bu görüntüler gerçeği yansıtıyorsa Sony'nin yeni amiral gemisi XZ Premium'u tamamen kırmızıya bürünmüş bir halde göreceğiz.

Peki Xperia XZ Premium tam olarak ne zaman satışta olacak?

Henüz Sony Xperia XZ Premium'un tam anlamıyla ne zaman satışa çıkacağı ve ne kadarlık bir fiyatla satılacağı bilinmiyor ancak şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla Sony Xperia XZ Premium'un Türkiye lansmanı haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki Xperia XZ Premium modeli dünyayla aynı anda ya da yakın bir zamanda Türkiye'de de raflardaki yerini alacak.