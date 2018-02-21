Sony Xperia XZ2 ve XZ2 Compact Fiyatı ve Özellikleri

Sony’nin önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen yeni akıllı telefonlarının özellikleri ve fiyatları sızdırıldı.

Sony’nin üst düzey akıllı telefonları Galaxy S9 ile birlikte MWC 2018’de tanıtılacak. Samsung gibi büyük bir üreticiyle aynı anda telefonunu tanıtarak son derece cesur bir adım atan Sony, Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın karşısına iki farklı telefonla geliyor. Sony Xperia XZ2 ve Xperia XZ2 Compact amiral gemisi modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak şirket, geçen seneden daha farklı bir süreç geçirmeyi hedefliyor.

Tanıtıma çok az bir zamanın kaldığı bu günlerde Sony’nin yeni amiral gemilerinin özellikleri ve fiyat bilgileri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre Xperia XZ2’de 18:9 en-boy oranına sahip 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran bulunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekranın arkasında Qualcomm’un en güçlü yonga seti Snapdragon 845 bulunuyor. Bu yonga seti dışında 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan Sony’nin, bu model dışında bütçesi yeterli olmayanlar için sunacağı Xperia XZ2 Compact cihazı da sızdırıldı.

Xperia XZ2 Compact’ta 5 inçlik bir FHD+ ekran bulunuyor. Sızdırılan görsellere göre 3.5 mm ses çıkışı bulunmayan telefonun diğer özelliklerinin Xperia XZ2 ile aynı olması bekleniyor. Yine söylenenlere göre Xperia XZ2 Compact’ın fiyatı 740 dolar olacak. Şirketin amiral gemisi konumunda olan Xperia XZ2’nin ise 987 dolar olması bekleniyor. Her iki cihazı da 6 Mart’ta satışa sunmayı hedefleyen Sony bu fiyatlarla müşterilerini memnun edecek mi, zamanla göreceğiz.

Fiyatlar bana biraz pahalı geldi. Sony; Samsung, Apple gibi üreticilerle yarışmak istiyorsa Xiaomi’nin yaptığı gibi fiyat konusunda daha agresif olması gerekiyor.