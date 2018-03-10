Sony'nin Yeni Kulaklık Adaptörü Hızlı Şarj Yapmıyor

Akıllı telefon üreticileri, ne yazık ki son yıllarda 3.5 mm kulaklık jaklarını cihazlarına eklemekten geri duruyorlar ve bu eğilimin yakın zamanda son bulacağını söylemek mümkün görünmüyor. Sony de bu akıma uyarak, geçen ay düzenlenen MWC 2018'de müşterilerine kulaklık ve şarjı ayna anda kullanabileceğimiz bir dongle satacağını duyurdu.

Apple'ın başını çektiği akıllı telefon üreticilerinin bazıları cihazlardan kulaklık girişini çıkarmaya başlamasıyla yeni bir aksesuar harcaması daha yapmanın zamanının geldiğini hemen anladık. Birçok şirket, ya bir ekstra aparatla ya da kablosuz kulaklık yoluyla, 3.5 mm jak girişinin kaldırılmasından paralar kazandı. Bu şirketlere en son köklü teknoloji markası Sony de eklendi.

EC270 adı verilen aparat bugün Sony'nin web sitesinde ortaya çıktı. Henüz ABD'de satışa sunulmayan ürün Avrupa'da 19.90 Euro gibi bir fiyattan görücüye çıkarıldı. Ürün Sony'nin Türkçe servisinde de görünüyor ancak fiyata ilişkin henüz bir bilgi yer almıyor.

Asıl büyük problem ise aparatın teknik özellikler kısmından geliyor; şarj hızının 5V / 0,5A ile sınırlı olduğu belirtiliyor. Halihazırda normal USB Power Delivery hızlarından önemli ölçüde daha yavaş olan bu hız aktif kullanım sırasında telefonu şarj dahi etmeyebilir. Ayrıca aparat Xperia olmayan telefonlarla da çalışmayacak. Şirket eğer kulaklık girişlerinden vazgeçmek istiyorsa, şu sıkıntılı günlerde onlara daha cazip bir teklifle gelebilirdi. Ancak bu aparat o cazip teklif olarak gözükmüyor.