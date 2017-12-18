Sony’nin 2018’de çıkaracağı yeni telefonu hakkında son derece ayrıntılı bilgiler sızdırıldı.

Sony, akıllı telefon pazarında 2017’yi adeta pas geçti. Diğer telefon üreticilerinden ters köşe yiyen Japon firma, Xperia serisiyle en kötü yıllarından birini yaşadı. Bu hataya bir kez daha düşmek istemeyen şirketin yeni üst düzey amiral gemisini 2018’in ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni sızıntılara göre, Xperia markası altında 4 model piyasaya sürülecek. Bu modeller, H8216, H8266, H8276 ve H8296 isimleriyle sızdırıldı.

Şu anda bu modeller arasında yalnızca H8216 üzerinde bilgimiz var. Diğerleri için biraz daha beklemek gerekiyor. Ayrıca bu modelin Xperia XZ1 olacağı düşünülüyor. Sony, kısa süre önce Reddit’te Sony H8216 için bir özellik belgesi yayınladı. Bu belgede, telefonun 4GB RAM ve 64GB depolama alanı ile geldiğini görüyorduk. Son model yonga seti olan Snapdragon 845’den güç alacağı ortaya çıkan telefonda, Full HD(1080p) çözünürlüğünde 5.48 inçlik bir ekranının bulunması bekleniyor.

Tüm bunların dışında şirket, bu sene kamera teknolojisini de geliştiriyor. Sony H8216’da iki adet 12 MP çözünürlüğünde arka kamera olması beklenirken, 15 MP çözünürlüğünde bir de ön kamera yer alıyor.

3.130 mAh’lık bir bataryaya sahip olan telefonun, Android 8.1 Oreo ile gelmesi bekleniyor. Tüm bu özellikler düşünüldüğünde, bir de tasarım “çerçevesiz ekran” mimarisine geçerse(-ki geçmeli), bu sene Samsung ve Apple gibi üreticilere karşı güzel bir alternatif oluşacaktır. Peki, sizler bu özelliklere sahip yeni bir Xperia telefonu görmek ister miydiniz?