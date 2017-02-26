Sony'nin Yeni Xperia Modellerinin Görselleri Ortaya Çıktı!

Sony'nin bu yılki Xperia ailesinin üyesi dört cihaz, tanıtımlarına bir gün kala görselleri ile karşımızda.

Yarın MWC 2017 etkinliğinde resmi olarak görücüye çıkacak yeni Xperia cihazları, tanıtıma bir gün kala basın görselleri ile ortaya çıktı.

Xperia BlancBright, Xperia XZ Premium, Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra olmak üzere dört farklı model ile karşımıza çıkacak yeni Xperia ailesinin özellikleri konusunda detaylı ve tutarlı bilgiler bulunduğunu söylemek pek doğru olmaz (beklenen özellikler tabiki mevcut fakat kaynaktan kaynağa göre bu bilgiler değişiklik göstermekte). Tabi özellikler mevcut olmasa da bu dört cihaz arasından XZ Premium'un en fazla ön plana çıkacak yani üst seviye model olacağını söyleyebiliriz.

(Görseller sırasıyla; Xperia XA2 Ultra, Xperia XA2, Xperia XZ Premium ve Xperia BlancBright)

XZ Premium'un sadece yeni Xperia ailesinde değil, rekabet edeceği diğer üst seviye cihazlar arasında da ön plana çıkması bekleniyor. Bunun nedeni ise cihazın Qualcomm'un Snapdragon 835 çipseti ile geleceği yönündeki söylentiler. Diğer amiral gemisi cihazlara baktığımızda ise -bugün tanıtılan LG G6'da da olduğu gibi- Snapdragon 821 tercih ediliyor.

Bu arada görsellerden yola çıkarak Sony'nin, sektörde giderek popülerliği artan çift arka kamera olayına girmeyeceğini söyleyelim. Tabi bu durum yeni Xperia'larda oldukça sağlam kameralar beklemediğimiz anlamına gelmiyor. Zira sizin de bildiğiniz gibi Sony, mobil cihaz sektörünün en başarılı kamera üreticilerinden biri konumunda (hatta en iyilerinde biri).

Bakalım resmi olarak yarın görücüye çıkacak yeni Xperia ailesi nasıl olacak?