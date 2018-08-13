Sony akıllı telefonlar gerek tasarımları, gerekse özellikleri ile Samsung, Huawei gibi rakiplerinin fazlasıyla gerisinde kalmış durumda. Fakat Xperia XZ3, aşağıda listelenen özelliklere sahip olması halinde bu durumu tersine çevirebilir.

Sony, hem Türkiye’de hem de dünyada sevilen ve güvenilen teknoloji markalarından biri. Bununla birlikte şirket, akıllı telefonlar konusunda yaptığı hatalı tercihler nedeni ile dünyanın en az tercih edilen global akıllı telefon markalarından biri haline gelmiş durumda. Sony, Ağustos ayı sonunda düzenlenecek IFA 2018’de Xperia XZ3 modelini tanıtacak. Peki Sony Xperia XZ3 hangi özelliklere sahip olursa tüketicileri heyecanlandırabilir?

Daha iyi konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcı

Sony, Xperia XZ2 Premium modelinde basit bir hataya düşerek parmak izi tarayıcının tasarımını kamera ile benzer şekilde oluşturdu ve kameraya yakın konumlandırdı. Bu da kullanıcıların parmak izi tarayıcı diye kamera lensini parmaklamasına neden oldu. Bu nedenle Xperia XZ3’de parmak izi tarayıcının konumu ilk dikkat edilen detaylardan biri olacak.

Daha güncel ve modern bir tasarım

Kabul etmeliyiz ki Sony, pek çok akıllı telefon üreticisinin aksine özgün tasarımlar kullanmayı tercih ediyor. Bu, takdir edilmesi gereken bir durum ancak tasarımın günümüz akıllı telefonlarına göre eski ve kaba hatlara sahip olması, Sony akıllı telefonların tercih edilmemesindeki en önemli nedenlerden biri. Tüketicilerin en çok istedikleri şeylerden biri de Sony’nin tasarımını ‘amiral gemisi’ akıllı telefonlar seviyesine ulaştırması.

Daha ince çerçeveler, daha yüksek ekran çözünürlüğü

Günümüzde akıllı telefon üreticileri ekran/gövde oranı konusunda birbirleriyle yarışıyor. Sony akıllı telefonlar ise ekran/gövde oranları ile sektörün en geride kalan modelleri olarak dikkat çekiyor. Tüketicilerin Xperia XZ3’ten beklentisi daha ince çerçevelere ve daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olması. Artık %90’ın üzerindeki ekran/gövde oranları ve QHD ekranlar birer lüks olmaktan çıkmış durumda.

Heyecan verici bir yenilik

Yukarıda listelenen tüm istekler gerçekleşse dahi Sony Xperia XZ3, dünyanın en ‘iyi’ akıllı telefonu olmayacak. Bu nedenle Sony, yeni amiral gemisi için dikkat çekici ve akıllı telefon dünyası için yeni bir nefes olacak bir özellik tanıtmak zorunda. Elbette ki bu yenilik, kullanıcılar tarafından hiç sevilmeyen Dynamic Vibration’dan daha iyi bir şey olmalı.

Daha fazla dahili depolama alanı

Günümüzde amiral gemileri için 128GB depolama alanı standart haline gelmiş durumda. Galaxy Note9 gibi bazı premium modeller ise kullanıcılara 512GB gibi devasa depolama alanları sunuyor. Xperia XZ2 sadece 64GB dahili depolama alanına sahipti. 4K HDR video kaydını desteklemesi beklenen Xperia XZ3’ün bundan çok daha fazlasını sunması gerekiyor.

Çift arka kamera

Artık sadece amiral gemileri için değil, neredeyse tüm segmentlerdeki akıllı telefonlar için çift arka kamera bir standart haline gelmiş durumda. Çift arka kamera, cihazların çok daha iyi düşük ışık performansı göstermesini, ayrıca çok daha başarılı arka plan bulanıklığı oluşturmasını sağlıyor. Bu nedenle Xperia XZ3’ün de tek kameralı olması kabul edilemez.

Daha büyük bir batarya

Xperia XZ2, 11.1mm’lik kalınlığı ile en kalın amiral gemilerinden biriydi. Buna karşın cihaz 3180mAh bataryası ile Android amiral gemisi rakiplerinin neredeyse hepsinin gerisinde kalıyordu. Xperia XZ3’ün de Xperia XZ2’den inanılmaz derecede ince olması beklenmiyor. Bu nedenle daha büyük bir batarya en önemli ihtiyaçların başında geliyor.