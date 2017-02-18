Sony, Nintendo Switch'ten mi Esinlendi?

Sony, son gelen haberlere göre Switch'tekine benzer bir aksesuar yapıyor.

Sony, görünüşe göre Nintendo'dan esinleniyor. Patent cephesinden gelen yeni bilgilere göre bir Japon devi diğer Japon devinden esinlenerek yeni bir fikir üretti. Bu bağlamda, Sony'nin yakın gelecekte Nintendo Switch'tekine benzer bir aksesuar yapacağı düşünülüyor.

2015'te başvurulan bir patent ortaya çıktı. 2015 denince Nintendo Switch'ten çok öncesi olduğu belli oluyor. Bu durum akıllara daha fazla soru getirse de şimdilik bu konuyu bir kenara bırakıyoruz.

Şimdilik Sony Switch diye adlandıracağımız bu cihaz, gerçekten Nintendo Switch'i çokça andırıyor. Tablet tarzı bir görünümü olan tasarım, birbirinden ayrılabilir görünüyor. Yan taraflarda bulunan butonlar, Bir Dualshock kontrolcüsünün ikiye bölünmüş halini anımsatıyor.

Tabii ki bu çizim sadece bir patent başvurusuna ait olduğu için gerçekleşmeyebilir. Hakkında kesin bilgiler de bulunmuyor. Peki siz böyle bir tasarımı nasıl buldunuz? Aşağıda yorumlarda yazın!