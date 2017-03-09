Sony, OLED Ekranlı Yeni Telefonu Limitli Sayıda Üretecek

Gelen haberlere göre Sony OLED ekranlı yeni amiral gemisini limitli sayıda üretecek.

Sony MWC 2017’de akıllı telefon piyasasın ne kadar iddialı olduğunu Xperia XZ Premium ile gösterdi. Efsane cihazın belki de tüm amiral gemiler arasındaki tek eksiği 4K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olmasına rağmen OLED ekran teknolojisini kullanmamasıydı.

MWC’nin bu yıl çıkan en iyi telefon seçtiği Xperia XZ Premium’un halefi olması beklenen bir cihaz üstünde çalışan firma, tüm sektörün göz bebeği olan uzak doğu piyasasındaki çetin rekabete daha iddialı bir şekilde dahil olmak istiyor. Nitekim ödüllü ve devrimsel bir cihaz üretmek gerekli pazarlarda üstünlük sağlamak için yeterli değil.

Neredeyse tüm rakiplerinin OLED ekran teknolojisini kullanmaya başlamasıyla muhtemelen 2018 yılında gelecek yeni amiral gemisinde Sony de bu teknolojiye geçiş yapacak. Söylentilere göre firma yeni cihazı fazla bekletmeden limitli sayıda üreterek hız kazanmayı planlıyor. Özellikle Çin ve Japonya’da asya markalarıyla ciddi bir rekabet içinde olması bu durumun Sony için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Diğer teknik özelliklerde önünde bulunan zamanın yetersizliği dolayısı ile çok vakti bulunmayan firmanın sınırlı sayıda üretilecek OLED cihazı, kendileri için Asya pazarlarında bir varlık-yokluk durumuna dönüşmek üzere.