Sony, Amiral Gemilerine Android 9.0 Pie Getireceğini Duyurdu

Güncellemeleri yakından takip eden Sony, seçtiği 6 amiral gemisine Android'in yeni güncellemesi 9.0 Pie'ı getiriyor. Sony, seçtiği modellere güncellemeyi Eylül ayında getirecek.

Sony, önemli işletim sistemi güncellemelerini olabildiğince hızlı şekilde akıllı cihazlarına getirmek için çalışıyor. Teknoloji devi, Eylül ayından itibaren bazı akıllı telefon modellerine Android Pie güncellemesini getireceğini duyurdu. Android 9.0 Pie güncellemesinin de gelişinin resmileşmesiyle Sony, güncellemeyi getireceği telefon modellerinin listesini açıkladı.

Sony şu an için sadece 6 tane akıllı cihaz modeline Android 9.0 Pie güncellemesi getiriyor. Şirket, güncellemeyi geçen sene ve bu senenin amiral gemilerine getirmeyi tercih etti. Güncellemenin geleceği modeller ise Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ1, Xperia XZ Premium, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact ve Xperia XZ2 Premium olacak.

Sony, güncellemeyi Eylül ayında getirmeye başlayacağını; Kasım ayında da güncellemenin tamamlanacağını duyurdu. Sony’nin diğer modelleri için Android Pie’ın ne zaman geleceğine dair bir bilgi halen paylaşılmadı. Seçilen amiral gemilerine Android 9.0 Pie ile yeni bir navigasyon sistemi, adaptif pil, parlaklık ve bir dizi yeni özellik entegre edilecek.