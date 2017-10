Sony Önümüzdeki Hafta 7 Yeni Oyun Duyurusu Yapıyor

Paris Games Week'te 7 yeni oyun duyurusu yapacak olan Sony, PlayStation üzerinde oynanan popüler oyunlara dair sunumlar da düzenleyecek.

Göründüğü kadarıyla Sony gelecek hafta 7 yeni oyun duyuracak. Firmanın bugün blog sayfasında yazdığına göre 30 Ekim Pazartesi günü Paris Games Week’te vereceği briefingte yedi adet yepyeni oyun duyuruları olacak. Bu oyunlar PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunlarını da kapsıyor. Duyurular 8’de başlayacak olan Sony’nin gösteri öncesi etkinliğinde yapılacak.

Daha sonra saat 09:00’da gösteri başladığında firmanın muhteşem PlayStation oyunlarından oluşan dalgayla karşı karşıya kalacağız. Etkinlik sona erdikten sonra Sony’nin gösteri sonrası yayını, oyunlara daha derin bir dalış gerçekleştirecek. Hepsi bundan ibaret. Yani Pazartesi günü oldukça yoğun geçecek.

Sony’den Sid Shuman’ın “Çılgınca bir gün olacak” sözünden sonra E3’ün yalnıza hikayenin yarısı olduğuna dair açıklamalar geçiyor blog yazısında. Sony’nin bu yılki E3 bildirimlerinden bazıları arasında Shadow of the Colossus’un yeni bir yapımı, yeni God of War’un 2018’de ne zaman çıkacağına dair verilen tarih ve Call of Duty: WWII’nin çok oyunculu bölümüne ilk bakış gibi bölümler yer alıyordu.

Sony’nin Paris Games Week briefingi temel itibariyle her yerde canlı olarak yayınlanacak. Yayınla ilgili önemli bölümleri sayfamızda bulabilirsiniz.