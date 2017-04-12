Sony, otomatik pilotla giden araçlarda güvenliği artırmak için geliştirdiği HDR kameraları duyurdu. Özellikle mağara çıkışlarında sizi yarı yolda bırakabilecek normal kameralar, Sony'nin HDR kamerası ile aşılacak.

Son zamanlarda ortaya çıkan ve iyiden iyiye bir gereklilik halini alan araç kameraları, gelişmeye devam ediyor. Bu kameralar, özellikle kendi kendine giden araçlarda çok daha önemli bir hal almaya başladı. Yol işaretlerini, araçları ve yayaları izlerken önemi ortaya çıkan kameralar, bazı durumlarda titreyen led veya güneşli bir günde tünelden aniden çıkarken oluşan ışığın üzerinden gelemeyebilir.

Sony, bu sorunları ortadan kaldırmak için yeni otomotiv kamera alıcısında, yüksek hassasiyet, HDR kapasitesi ve anti-flicker teknolojisini geliştirdi. Özel araçların ideal olmayan koşullarda çalışmasına yardımcı olması için tasarlanan sensörlerle, her türlü ışığa karşı duyarlı olacaksınız.

Kendi kendine giden arabaların en çok zorlandığı alanlar, özellikle aydınlatma alanında büyük farklılıklar sunması sebebiyle tünel çıkışlarıdır. Sony’nin aşağıdaki videosunda gösterdiği gibi HDR olmayan bir kamera, parlak bir tünelin sonunda ışıkla karşılaştığında beyazdan başka hiç bir şey görünmüyor. Ancak HDR ve titreşim giderimi etkin olan bir kameranın güçlü sensörleri, ışık geçişini anında ayarlar ve net görüntüye ulaşır.

2.45 megapiksel çözünürlükteki sensör, bir taşıtın net dolunay gecesinde ışıkları olmadan yol işaretlerini veya yayaları görmesine yardımcı olarak 0.1 lux seviyesine kadar ışık hassasiyeti sunmasını sağlıyor. 120 db HDR hassasiyeti olan kamera, tüneller veya şehir içi gece sürüşü için yeterince geniş.

Sony, cihazın otomotiv güvenilirliği ve güvenlik standartlarını karşıladığını belirtti. Düşük ışık ve HDR kabiliyeti, özellikle yolculuk sırasında aracınız için kaliteli gözler olacaklardır. Sony, 2018 Mart ayında yeni sensörleri sevk etmeye başlayacak.