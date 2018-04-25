Telefonlar İçin Oyun Aksesuarı - Sony X Mount

Sony, Xperia cihazlarını PS4 kolu DualShock 4’le eşleştirerek telefonda oynamayı seven kişileri memnun etmeyi hedefliyor.

Razer ve Xiaomi’nin pazara girmesinin ardından hareketlenen oyun telefonu sektörü, diğer firmaların da ilgisini çekmiş gibi duruyor. Bir süredir akıllı telefon konusunda başarısız olan Sony’nin de bu yeni trendi yakalayacağını konuşuyorduk. Şirket, oyuncular için yeni bir telefon çıkarıyor mu şimdilik bir bilgi yok, ancak Xperia cihazlarına özel X Mount aksesuarı duyuruldu. Bu aksesuar sayesinde PS4’le birlikte gelen DualShock 4’ü Xperia cihazlarına bağlayabiliyorsunuz.

DualShock 4’e kablosuz bir şekilde bağlanabilen akıllı telefonlar yalnızca oyun oynamak için değil, telefonun her an kontrol edilmesine de olanak tanıyabiliyor. Sony bu duyurusuyla birlikte, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZ Premium, Xperia XZs, Xperia XZ, Xperia X Performance, Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium cihazlarına da destek verdiğini açıkladı.

X Mount ismiyle tanıtılan aksesuar Haziran’dan itibaren satışa sunulacak, ancak şirket ürünün fiyatı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. Başlangıçta Sony’nin merkezi Japonya’da piyasaya sürülecek X Mount, talebe göre küresel pazarda satışa sunulacak.