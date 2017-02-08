Sony, Panasonic, Hitachi-Lite-On ve NEC hakkında optik disk sürücülerin faturalarının şişirilmesi sebebiyle dava açıldı. Bu davayla birlikte tüketiciler de haklarını alabilecekler.

On yıl önce sahip olduğunuz bilgisayarı hatırlıyor musun? Muhtemelen DVD sürücünüz de vardı. Belki de hala optik disk sürücü kullanıyorsunuz. Hafızaların derinliğine yapılan bu yolculuk büyük optik disk sürücü üreticilerinin başını yakabilir.

Geçtiğimiz Aralık ayında, Sony, NEC, Panasonic ve Hitachi-LG gibi şirketler aleyhine, Dell ve HP tarafından dava açıldı. Şirketler, büyük bilgisayar üreticilerine ve perakendecilere satılan optik sürücülerin fiyatlarını şişirmek üzere birlik olmakla suçlandılar.

HP ve Dell çok sayıda optik disk siparişlerini verdikleri sırada dava konusu olan sürücüler, iddialara göre fiyatları yüksek tutmak için aralarında bir anlaşma sağladı. ABD Adalet Bakanlığı suçu araştırdığında, en az bir Hitachi-LG yönetici komplo suçunu kabul ettikten sonra "altı ay hapis" cezasına çarptırıldı. Üstelik Amerika'daki kullanıcılar, her optik disk sürücüsü başına söz konusu üreticilerden 10 dolar talep edebilecekler.

Amerikalı bir bilişim otoritesi, sahip olduğu iki bilgisayar DVD sürücüsü için birer tane e-posta göndermiş. Optik disk üreticileri şimdilik, sadece e-posta adresinizi ve markaya dair sahip olduğunuzu optik sürücülerin ismini talep ediyor.

Garip bir biçimde gerekli kanun birimleri, 10 yıldan uzun süredir söz konusu markalara ait sürücülere sahip olduğunuza dair herhangi bir kanıt göstermenizi istemiyor. Bu durum, dev optik-disk okuyucuları için ciddi bir sorun yaratabilir.

Şimdiye kadar herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı davayı denetleyen kanun yetkililerinden veya avukatlardan bir yanıt alınmadı. Aradan en az 10 yıl geçmişken kullanıcılar, tahsilat makbuzunu veya fişi nasıl elde edebilecekler ki?

7 Şubat'ta ilginç bir gelişme daha yaşandı: Uzmanların tavsiyesi, olur da hala makbuzlara sahipseniz, onları saklamanız yönünde. Zira optik sürücülerinin "Şartlar ve Koşulllar" sözleşmesinde şu ibareler yer alıyor: "Anlaşmaya göre, dolandırıcılık önleme amacıyla Optik Disk Sürücüsü üreticileri, satın alma ile ilgili doğrulama veya daha fazla bilgi talep etme hakkına sahiptir."

Şu an itibariyle Sony, Hitachi-LG, NEC ve Panasonic anlaşmaya 124.5 milyon dolar katkıda bulundular. Şirket avukatları da bu bedelin dörtte birini tahsil etmeye hazırlanıyor.