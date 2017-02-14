GFXBench’te Sony’nin Pikachu kod ismine sahip bir telefonu ortaya çıktı. Orta seviye özelliklere sahip olduğunu gördüğümüz telefonla ilgili gelişmelere bir bakalım.

Şirketler, tanıtmaya hazırlandıkları telefonları için ilginç kod adları belirleyerek öncesinden ilgi çekmeyi severler. Sony ise yakın zamanda duyurmasını beklediğimiz yeni telefonu için Pikachu kod adını kullanmış.

Ortalama özelliklere sahip olduğunu gördüğümüz telefonda ilk başta dikkatimizi çeken kısım, yine yüksek çözünürlüklü kameralar oldu. 2K video kaydı yapabilen 21 MP çözünürlüğünde arka kamerası bulunan Pikachu’nun ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde (GFXBench’te 7 MP diyor ama yüksek ihtimalle 8 MP olacak).

Şimdi sırasıyla cihazın hangi özelliklerle geleceğine bir bakalım:

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

1280 - 720 piksel çözünürlüğünde ve 5 inç büyüklüğünde ekran

2.3GHz hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6757 işlemci - çift çekirdekli ARM Mali-T880 MP2 grafik işlemcisi

3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza (22 GB’ye aldanmayın, 10 GB’lik alan muhtemelen cihazın işletim sisteminin kapladığı alan)

21/8 MP çözünürlüklerinde arka ve ön kamera

Bataryasını da öğrenseydik iyiydi fakat listede bununla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Yakın zamanda konsept de olsa tasarım görsellerinin ortaya çıkacağını düşünüyorum.