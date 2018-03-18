Eğer geçmiş dönemde Playstation 3 sahibi olduysanız, cihazda vadedilen özellikler yansıtılamadığı için Sony size para ödemesi yapmak zorunda kalabilir.

Geçmiş yıllarda Sony'nin piyasaya soktuğu cihazlarında vermiş olduğu ve bir satış stratejisi olarak kullandığı ‘bilgisayar - konsol’ vaadi başlarına dert olmuştu. Linux yükleyerek bilgisayar gibi kullanabilirsiniz diye bahsettikleri Playstation 3'te, teknik olarak mümkün olsa da güvenlik açısından bir çok boşluk ve sorun olduğu ortaya çıkmış, bu özellik firmware güncellemesi tamamen iptal edilmişti.

Birkaç PlayStation 3 kullanıcısı ise bunu fırsat bilerek şirkete bir dava açmıştı. Açılan dava sonucunda tüketiciler haklı bulunmuş, 5 ana davacı 3.500’er dolar almış ve Sony tarafından toplam 3.75 milyon dolar ceza ödenerek, bu ücret Playstation 3 müşterileri ve avukatları arasında bölünmüştü.

Peki Bu Tam Olarak Ne Anlama Geliyor?

Orijinal PlayStation 3'ünüzü (şişman kasa) 1 Kasım 2006 ile 1 Nisan 2010 tarihleri ​​arasında satın aldıysanız, potansiyel olarak siz de ücret alma hakkına sahip olabilirsiniz.Tabii bu şartın geçerli olabilmesi için ürünü aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkili bir PlayStation satıcısından satın almış olmanız gerekiyor.

Eğer siz de eski şişman kasa PlayStation 3’ünüzü Amerika’dan almışsanız ve bu durumdan şikayetçiyseniz; PlayStation Network Online ID’inizi ya da PlayStation Network Sign-In bilgileriniz ve seri numarasını buraya girerek talepte bulunabilirsiniz.

Eğer bu konuda başarılı olabilirseniz; bunu kutlamak için bu haberin altına buna benzer mutluluk videoları yüklemenizi de sizden bireysel olarak rica ediyor olacağım.