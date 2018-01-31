Playstation 4 İçin Şık Tasarımlı Konsol Kumandaları Üretildi

Yeni konsol kumandaları metalik gri ve gece mavisi renkleriyle dikkat çekiyorlar.

2013'ün sonunda hayatımıza giren ve yıllardır kullanılan PlayStation 4, 70 milyonun üzerinde satılarak neredeyse en çok tercih edilen konsol olma yolunda ilerliyor. Bana kalırsa şuan için PlayStation 4’ün en büyük eksiği sürümü hazır olduğu halde PUBG’nin anlaşmalardan dolayı yayınlanmamış olması. Bu kadar yüksek satılan bir konsola geçtiğimiz yılın en çok ses getiren oyunu eklenirse kırılan yeni rekorları hep birlikte izleyeceğiz.

PlayStation 4 için üretilen iki yeni konsol kumandası gece mavisi ve metalik gri renkleriyle göze oldukça güzel görünüyor. Bu kumandaların renk dışında daha önce üretilenlerden farklı bir özelliği varsa da, henüz Sony tarafından paylaşılmadı.

Her iki konsol kumandasının da 7 Mart tarihinde Avrupa’da satışa sunulması bekleniyor. Genelde Sony’nin çıkardığı ürünleri Türkiye’de de aynı zamanda piyasaya sürdüğü düşünüldüğünde, bir aksilik çıkmazsa bizlerde Avrupayla aynı zamanda bu konsol kumandalarına sahip olabileceğiz. Peki, siz yeni konsol kumandalarının görünüşüyle ilgili ne düşünüyorsunuz?