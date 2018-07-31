Sony, PlayStation 4'ün Satış Rakamlarını Açıkladı

Sony, bu yılın çeyreğinin mali raporunu açıkladı. 5 yıldır piyasada olan PlayStation 4'ün satış rakamları yıl sonunda PS3'ü geçecek gibi görünüyor.

Sony, 2018 yılının ilk çeyreğini kapsayan mali raporunu açıkladı. PlayStation 4’ün piyasaya sürülmesinden bu yana satışları toplamda 82.2 milyona ulaştı. Mali yıl raporuna göre Sony, bu yılın çeyreğinde 3,2 milyon PlayStation 4 sattı; yılın sonunda ise toplamda 17 milyon satışa ulaşmayı bekliyor. Aynı konsolu geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 3,3 milyon adet satan Sony için 3,2 milyon bir düşüş gibi görünse de 5 yıldır piyasada olan bir ürün için rakamlar oldukça iyi görünüyor.

2013 yılında piyasaya sürülen PlayStation 4, toplamda 82.2 milyon satışla şimdiye kadar en çok satılan oyun konsollarından biri olma yolunda ilerliyor. 155 milyon ile bugüne kadarki en büyük satış rakamına ulaşan PlayStation 2’yi sıralamada 102,5 milyon ile Orijinal PlayStation ve 84 milyon ile PlayStation 3 takip ediyor.

2017’nin Mart ayından piyasaya sürülen Nintendo’s Switch, bugüne kadar yaklaşık olarak 20 milyon konsol sattı. Diğer bir oyun konsolu üreticisi Microsoft, Xbox One’nın satış rakamlarını yayınlamayı durduğu için konsolun bu listedeki yerini göremiyoruz. Konuyla ilgili olarak, pazar araştırmacısı Newzoo, 2018 yılında küresel oyun pazarındaki satış rakamının 137,9 milyar dolara ulaşacağını düşünüyor. Konsollar, bahsi geçen pazarda sadece yüzde 25’lik bir alanı kaplıyor, geri kalan kısımda ise büyük bütçeli oyunlar, ek içerikler ve satış sonrası para kazanma seçenekleri kapsıyor.

Bu yıl PlayStation 4, God of War oyunuyla yüksek satış rakamlarına ulaştı ilk üç gün içerisinde 3 milyondan fazla kopya sattı. Konsol için önem arz eden diğer bir büyük oyun Spider-Man, 7 Eylül’de PlayStation 4’e özel olarak çıkacak.