Sony PlayStation 5'in Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Microsoft ile kıyasıya bir rekabet içerisinde bulunan Sony, tüm gelenekleri yıkarak PS5'i beklenenden çok daha erken tarihte satışa sunmaya karar verdi.

PlayStation 4, Sony için muazzam bir başarıyı temsil ediyor. Konsol uzun süre boyunca alanında lider oldu ve söz konusu liderlik hala da devam ediyor. Japon şirketi; PS4 aileisni PlayStation 4 Slim ve PlayStation 4 Pro ile zenginleştirdi. Ancak söylentilere göre PlayStation 5 olarak adlandırılan konsol düşündüğümüzden çok daha önce gelecek ve en geç 2018 yılında satışa sunulacak.

Bunun en büyük sebebi Sony'nin baş rakibi Microsoft'un hamleleri. Microsoft, dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı konsolu olarak nitelendirilen Xbox Project Scorpio'yu E3 organizasyonunda vizyona sunacak.

Oyun konsolları, normal şartlarda her altı ile sekiz arasında yenilenir ve bu süreçte Slim ve Pro gib ara modeller satışa sunulur. Ancak oyun dünyasındaki geliştirmeleri baz alırsak, yakın gelecekte konsolların da akıllı telefon tarzı yaklaşımlar sergilemesi sürpriz olmayacak.