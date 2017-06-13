Playlink ile PlayStation'u Telefondan Kontrol Edin

PlayStation oyunlarını telefonlardan kontrol ettiğimiz Playlink isimli yeni bir oyun paketi duyuruldu. Playlink sayesinde belirli oyunları telefonunuzdan bağlanarak kullanabileceksiniz.

Sony, dün yaptığı konferansta PlayStation oyunları için yeni bir oyun paketi duyurdu. PlayLink ismi ile duyurulan yeni paket, oyunlarda telefonunuzla bağlantı kurarak etkileşim içerisinde oyunlar oynamanızı sağlıyor.

Sony’nin oyuncuları oyunun içerisine daha fazla çekmek için geliştirdiği bu yeni özellik, akıllı telefonlarla kontrol edilecek ve bazı içerikleri oyunun içerisine aktaracak.

İlk olarak That’s You, Hidden Agenda, Frantics, SingStar Celebration ve Knowledge is Power gibi küçük oyunlar bu özellikten faydalanacak.

Yakında daha büyük ölçekli Until Dawn’ın da Playlink desteği alması beklenirken, zamanla daha fazla oyunun Playlink’den faydalanacağı düşünülüyor.

PlayStation 4 oyunlarında telefonları ne kadar işlevsel kullanabileceğimizi gösteren Sony, içlerinde Shuhei Yoshida’nın da bulunduğu bir grup insanla video çekmiş. Kart oyunu için çekilmiş videoda, kartın üzerinde yer alacak görselleri telefonlarınızla çekiyorsunuz. Playlink desteği ile gelecek oyunların özellikle arkadaş ortamında çok daha işlevsel kullanılacağı düşünülüyor.

Örneğin, RPG kökenli bir oyun oynarken envanterinize girmeden mobil üzerinden envanterinizi kontrol altında tutabilmek gibi özelliklerin gelecekteki oyunlarda olmasını bekliyoruz.