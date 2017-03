Sony PS4 Pro, No Man's Sky'de 4K Deneyimi Sunacak!

Sony, artık PS4 Pro, popüler oyunlara tam "4K HD" desteği sunuyor. Sony'nin 4K HD desteği neredeyse PC'ye meydan okuyabilecek düzeyde.

PS4 Pro, 4K çözünürlükteki oyunlara tam destek verdi. Sony PS4 neredeyse PC'deki 4K grafik teknolojisi yarışabilecek bir düzeyde.

Doğrusu No Man's Sky hiç bu kadar zarif görünmemişti. Yüksek ve ultra-çözünürlüklü dokular, aydınlatma efektleri ve pek çok efekt ile güçlenen No Man's Sky, hem oyunun hem de konsolun satış rakamlarını güçlendirecek düzeyde. HDR modu da, oyunun üreticisi Hello Games tarafından uyumlu hale getirildi.

No Man'ıs Sky'a destek veren Steam Topluluğu forumlarındaki yeni bir paylaşım yaptı. Yama ile ilgili tüm detaylar henüz açıklanmasa da yaratıcı ekip, güncellemenin oyunun ana gezegeninin araştırılmasına yardımcı olacak yeni bir mimari ekleyeceğini doğrulandı.



No Man's Sky için bir sonraki güncellemesi birkaç hafta içinde yayınlayacak. Gelecek için bir yol önermek için yapım, her şeyin başladığı gezegene yoğunlaşacak. Yeni güncelleme ile oyundaki pek çok sorun tarihin derinliklerine gömülecek.