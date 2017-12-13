Sony, PS4 ve PS3 İçin Noel Tatili İndirimlerini Yayınladı

Sony, PlayStation sahiplerini sevindirecek oyun indirimlerine başladı.

Bildiğiniz gibi gerek PC gerekse de Android üzerinden sık sık ücretsiz veya indirime giren oyunların haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de sizlere ücretsiz olmasa bile %60’a varan indirimlerin yer aldığı “Tatil İndirimleri”ni sunacağım. Şu anda PlayStation Store’da 464 oyun, DLC ve paketin indirime girdiği gözlemleniyor.

Bildiğiniz gibi ülkemizde olmasa da yurt dışında hem Noel hem de Hanuka kutlamaları başladı. Bu süreçte yaklaşık 2 haftalık bir tatil dönemine giren kişilerden dolayı Sony, PlayStation indirimlerini başlattı. Bu kampanya sürecinde PS4, PS3 ve Vita için çok uygun fiyatlı oyunlar bulunuyor. Dolar üzerinden satın alabileceğiniz oyunlar, Türk lirasına çevrildiğinde yine yüksek bir rakama denk geliyor, ancak bazı oyunların yine de hesaplı olduğunu söyleyebilirim. 19 Aralık’a kadar indirimlerin tadını çıkartabilirsiniz.

Aşağıdan PlayStation Tatil indirimlerinde satın alabileceğiniz bazı oyunlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca isterseniz PlayStation Store’un indirim sayfasına buraya tıklayarak anında ulaşabilirsiniz.

PS3

Grand Theft Auto V(PS3) - 39,99 dolar - %50 İndirim: 19,99 dolar

BioShock(PS3) - 9,99 dolar - %50 İndirim: 4,99 dolar

BioShock Infinite(PS3) - 19,99 dolar - %50 İndirim: 9,99 dolar

Spec Ops: The Line(PS3) - 29,99 dolar - %70 İndirim: 8,99 dolar

PS4

Mount & Blade: Warband(PS4) - 19,99 dolar - %60 İndirim: 7,99 dolar

Assassin’s Creed Ezio Collection(PS4) - 49,99 dolar - %50 İndirim: 24,99 dolar

Trackmania Turbo(PS4) - 39,99 dolar - %60 İndirim: 15,99 dolar

ABZÛ(PS4) - 19,99 dolar - %50 İndirim: 9,99 dolar

Just Dance 2016(PS4) - 39,99 dolar - %55 İndirim: 17,99 dolar