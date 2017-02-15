Sony PS4 Slim, Dizüstü Bilgisayara Dönüştürüldü!

Melez cihazların uzmanı ve konsol dönüştürme uzmanı Edward Zarick, Sony'nin yeni nesil konsollarını da dizüstü bilgisayarlara dönüştürdü.

Edsjunk.net'in sahibi olan Edward Zarick, konsolları dizüstü bilgisayara dönüştürmek konusunda tam bir usta. Onun sayesinde konsollar, tıpkı dizüstü bilgisayarlar gibi taşınabilir hale dönüşüyor.

19 inçlik bir ekran ve PS4 Slim, mucitimiz tarafından biraraya getiriliyor. Küçük kasaya entegre Blu-ray sürücüsü, USB bağlantı noktası, ethernet ve tabii ki kablosuz ağ ve kontrol birimi desteği ile Sony PS4, biçilmez kaftan. Ses, parlaklık ve kontrast ayarları için entegre bir kontrol ünitesi ve stereo ses içinde dahili iki hoparlöre sahip.

Ancak bazı eksiler de yok değil. Kasa, yapısı gereği bir batarya içermiyor. Panel de maalesef 1080p çözünürlüğü desteklemiyor ve 720p ile yetiniyor. Zarick, 1080p çözünürlüğe sahip 19 inçlik panellerin Sony PS4 Slim ile birleştirilmesinin şimdilik "imkansız" olduğunu açıklıyor. Ancak melez cihazın arkasında HDMI çıkışı var, böylece 1080 piksel çıkış elde edebilirsiniz.

Melez PlayBook 4 S(Zarick, eserine bu ismi takmış) ucuz değil. Zarick, 1495 dolar ve 150 dolar nakliye üreti karşılığında, cihazı 48 ABD eyaletine yollayabiliyor. Eğer Sony PS4 Slim'i siz teslim ederseniz fiyat 1195 dolara iniyor. Zarick, sabit disk kapasitesini de isteğe bağlı yükseltebiliyor.

Zarick, üzerine çalıştığı PlayBook 4 Pro'yu şu anda satışa sunmadı. Bununla birlikte proje hazır ve yakın gelecekte gerçekleşecek. PS4 Pro'nun dönüşeceği PlayBook 4 Pro, 24 inçlik 1080p ekrana sahip olacak.