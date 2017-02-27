Sony PS5, Xbox Scorpio'nun Karşısına Çıkmayacak!

Sony PS4 Pro ile şu anda konsol dünyasının zirvesinde. Japon teknoloji devi, akıllıca bir eylemde bulunarak kendi neslindeki konsolların zirvesinde kalmayı hedefliyor.

Sony, Xbox Scorpio karşısında ufak da olsa bir pazar payı kaybı elde etmek niyetinde değil. Araştırma uzmanı Michael Pachter'e göre, bu nedenle Playstation 4'ün alacakaranlık zamanında, Sony, Microsoft'a meydan okuma niyetinde değil.Hali hazırda

Sony, açık ara konsol dünyasının zirvesinde yer alıyor. Japon üretici eğer kayıp verecekse son aşamada kayıp vermeye ve ortalamada dünyanın zirvesinde yer almaya kararlı. Gidişata bakılırsa Sony PS4 tüm modelleriyle en büyük rakibi Microsoft'un üstünde yer alacak. Bilişim devi, birkaç aylık küçük farkları ciddiye almıyor.

Geliştirilmiş bir Xbox One'ın, yakın gelecekte PS5'i mağlup edeceğine inanmak çok zor. Ancak Project Scorpio, PS4 Slim ve PS4 Pro karşısında küçük çaplı da olsa bir zafer elde edebilir ve bu da Microsoft'un “ekonomik kariyerine” katkıda bulunabilir.

Peki Project Scorpio önümüzdeki yıllar için istenen köprüyü sağlayabilecek mi? Yoksa muazzam PS5 projesine ilerlerken, Microsoft elindeki kısıtlı verilerle mi yetinecek? Bunu Microsoft'un kişiliğine yakıştıramıyoruz dolayısıyla işlerin iyice kızışacağını varsayıyoruz.