Sony, PSN Adını Değiştirmeye İzin Verecek

Zamanında üzerinde fazla düşünmeden aldığınız PSN isminizi değiştirmek güzel olmaz mıydı? Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Sony, PSN adını değiştirmenize olanak tanımaya hazırlanıyor.

Oyunlar başta olmak üzere abonelik sistemiyle hareket eden pek çok şeyde kullanıcı adı (PSN adı) sorunu yer alıyor. Daha önce öylesine aldığınız bir kullanıcı adını değiştirmenize izin vermeyen sistemler pek çok kullanıcıyı çileden çıkarabiliyor. PushSquare’in yaptığı duyuruya göre Sony’nin abonelik hizmeti PSN, kullanıcıların ismini değiştirme imkanı vermeye hazırlanıyor. Bu konuda Sony’den net bir açıklama yapılmadı, ancak eğer bir aksilik olmazsa önümüzdeki dönemde bu özelliğin oyunculara sunulması bekleniyor.

PushSquare, “Sony, kullanıcıların PSN adlarını değiştirmelerine izin veren bir özelliği test ediyor” ifadesiyle Sony'e gelecek yeni özelliği duyurdu. Yazıya göre oyuncular her altı ayda bir kez olmak kaydıyla PSN kimliğini değiştirebilecekler. Ücretsiz olarak değiştirebileceğiniz PSN adı yerine orijinal adınıza geri dönmek isterseniz, Sony’nin müşteri destek ekibiyle görüşmeniz gerekiyor.

PushSquare’in haberinde, biirden fazla PSN adı değişikliğinde ek ücret alınıp alınmayacağı hakkında net bir bilgi yok. Buna rağmen Sony’nin bunca yılın ardından böyle bir sisteme geçiyor olması oyuncuları çok mutlu etti. Kimileri komiklik olsun diye, kimileri kayıt işlemini hızlıca tamamlamak için rastgele veya saçma bir PSN adı yazabiliyorlar. PS4’te oyun oynadıkları süre boyunca bu PSN adını kullanmak, haliyle can sıkıcı olabiliyor.

PlayStation kullanıcıları uzun yıllardan beri PSN adlarını değiştirmek için çalıştılar. Sayısız defa Sony ile karşı karşıya gelen oyuncular, bunca yıldır ret cevabı alıyordu. Anlaşılan Sony önündeki teknik engelleri aşmış ve bu yüzden oyuncuları memnun etmeye çalışıyor. Peki, PSN’e kullanıcı adı değiştirme özelliği geldiğinde sizler adınızı değiştirmeyi düşünüyor musunuz?