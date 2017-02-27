Sony, son 4 ayda 1 Milyona Yakın Sayıda PlayStation VR Sattı!

2017 yılı ile popülerliğini arttırması beklenen sanal gerçeklik platformu için Sony’nin PlayStation VR’ı son 4 ayda 915 bin adet satarak ön plana çıkıyor.

Yaklaşık 3-4 yıldır adından söz ettiren ve özellikle 2017 ile beraber içeriklerinin artmasıyla ön plana çıkacak olan sanal gerçeklik dünyası, ilk olarak Kickstarter üzerinden ortaya çıkan Oculus Rift ile duyulmuş, ardından HTC Vive, Fove, Razer OSVR ve Carl Zeiss One gibi ürünlerle skalasını genişletmişti. Konsol tarafında ise Sony’nin PlayStation 4 ailesi için duyurduğu PlayStation VR ise özellikle oyun desteği ve önemli gelişmelerle ön plana çıkıyordu.

Batman, Resident Evil, Dirt Rally, EVE: Valkyrie, Until Dawn, Gran Turismo Sport gibi birçok oyuna saihp olan PSVR, zaman içinde bu skalasını da genişletecekken peynir ekmek gibi satan PlayStation 4 Pro’nun ardından PSVR da ilk çıktığı günden bu yana fazlasıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Sony’nin yaptığı açıklamaya göre son 4 ay içerisinde 915 binden fazla satış yapan PSVR, görünüşe göre 5. ayını tamamladığında toplamda 1 milyondan fazla PlayStation VR ünitesi satmış olacak.

2016 sonunda diğer rakipleri olan 243 bin Oculus Rift, 420 bin de HTC Vive satışı ile 3 büyük sanal gerçeklik gözlüğü toplamda 1.5 milyondan fazla satılarak ilginin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösteriyor. 2017 yılında ise bu sayının 3’e katlanması hatta toplamda 5 milyonu aşan sanal gerçeklik gözlüğü satışmış olması kuvvetle muhtemel görünmekte.