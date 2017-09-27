Sony'nin 2018’deki Telefonları Bambaşka Olacak!

Sony, amiral gemileri dahil bütün cihazlarının tasarımında 5 yıl öncesinin trendlerini takip etmekten sonunda vazgeçiyor.

Başlamadan belirmek isterim ki, Sony’nin telefonları çirkin tasarıma sahip değildir. Sadece trendlerden uzak kaldığı için geniş bir kitleye hitap etmiyor ve bu da satışları son derece kötü etkiliyor. Yani Sony tasarımlarını seviyorsanız, firmaya destek veren bir azınlık içinde bulunuyorsunuz. Elbette biz de her zamanki gibi zevkleri değil, olması gerekenleri tartışıyoruz.

Şirketin OmniBalance tasarım ilkeleri olarak hazırladığı ve yıllardır uyguladığı bir dizi sistem var. Diğer üreticiler her iki yılda bir tasarımlarında radikal değişimlere gidip yeni trendler yakalamaya çalışırken Sony bunu hiç değiştirmedi. Belki de stratejinin kendisi buydu fakat cihazları ne kadar iyi olursa olsun bu strateji tutmadı.

Son bir yıldır ortalığı kasıp kavuran çerçevesiz ekran furyası Sony’yi hiç ama hiç etkilemedi. Muhteşem özelliklere sahip olan Xperia XZ Premium bile, tasarım açısından Samsung ve LG’nin çok gerisinde kaldı. Tepkiler ve yazılıp çizilen onlarca şeyin ardından (ki bu gruba biz de dahiliz) Sony yukarıdan gelen taşın altına kafasını soktu ve beklenen değişim için düğmeye bastı.

Sony Hindistan'ın genel müdürü Kenichiro Hibi, The Indian Express'e verdiği demeçte, "X serisi piyasada bulunmaya devam ettiği sürece OmniBalance tasarımını devam ettirdik. Artık, yeni nesil ürünler üretmeyi planlıyoruz ve cihazlarımızda bütünüyle tasarım değişiklikleri görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

Sony akıllı telefon pazarından daha büyük dilimler istiyorsa değişim geçirmek zorunda. Çünkü insanlar sağlamlık ve teknik özelliklerden çok görünüşe ve ürünün kendilerine katacağı prestije bakarlar. Hiç reddetmeyin, bu psikolojik bir gerçektir. iPhone için 10 gün önce mağaza önünde kamp kuran insanla, Sony almaya son anda karar veren insan arasında dağlar kadar fark var.

Apple, Samsung, LG ve çerçevesiz ekranın öncüsü Xiaomi gibi markalar kendilerine özgü tasarımları, trendleri en yakından takip ederek değiştiriyorlar. Huawei ise çok ayrı bir kulvardan da olsa mükemmel bir çizgi yakaladı. Bu ortamda ne yazık ki ezilen Sony gibi değerli bir firmaydı.