Sony, Yeni Amiral Gemisinin Tasarımında Değişikliğe Gidiyor!

Sony, FCC'ye gönderdiği mektupta amiral gemisinde gerçekleştireceği tasarım değişiklikleri nedeni ile cihazın tüm hibelerinin kaldırılmasını istedi.

Yaklaşık bir buçuk hafta sonra Mobil Dünya Kongresi 2018’de yeni amiral gemisini tanıtması beklenen Sony hakkında ilginç bir haber ortaya çıktı. Görünüşe göre Japon teknoloji devi, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü amiral gemisi cihazının tasarımında değişikliğe girmeyi planlıyor.

Yeni ortaya çıkan ve 7 Şubat tarihli olan bir mektupta Sony, Amerikan Federal İletişim Kurulu’dan (FCC) PY7-00718V model numarasına sahip cihazının tüm hibelerinin kaldırılmasını talep ediyor. Japon şirketin mektupta belirttiğine göre hibelerin kaldırılmasını istemesinin nedeni, cihazda gerçekleştirilecek tasarım değişikliği.

Sony’nin nasıl bir tasarım değişikliği gerçekleştirmeyi planladığı şu an için kestirilemiyor. Mektup 7 Şubat tarihine ait ve Sony, 26 Şubat’ta yeni akıllı telefonunu tanıtacak. Bu kısa sürede şirketin hibelerin kaldırılmasını isteyecek kadar büyük bir tasarım değişikliği gerçekleştirmesi çok mümkün görünmüyor.

Şirketin üretim sorunları nedeni ile tasarımını bir miktar daha basitleştirmesi de muhtemel değişiklikler arasında. Sony’nin yeni amiral gemisi üzerinde nasıl bir tasarım değişikliği yapacağını yaklaşık bir buçuk hafta sonra Barcelona’da yapılacak tanıtım etkinliğinde göreceğiz.