Sony, Telefonlarından “Gece Modunu Çıkartıyor

Sony, Xperia cihazlarında bulunan gece modu özelliğine Android 8.0 Oreo ile birlikte son verecek.

Günümüzde çoğu telefon üreticisi, özellikle geceleri düşük ışık altına kullanılması için “mavi ışık filtresi” ya da bilinen adıyla “gece modu" sunuyor. Bu ışık sayesinde telefon ekranının mavi tonları azaltılıyor ve gözlerinizin daha az yorulması sağlanıyor. Google, Samsung, OnePlus ve diğer büyük telefon üreticileri tarafından kullanılan bu özellik, karanlık ortamda telefona bakmakta zorluk çeken insanların bir hayli işine yarıyor.

Normalde Sony’de de bulunan bu özellik, yakında çıkacak olan Android 8.0 Oreo ile tarihe gömülecek. Sony Xperia’nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Oreo ile birlikte Sony Xperia XA1, XA1 Ulta ve XA1 Plus cihazlarından gece modu kaldırılıyor. Android 7.0 Nougat üzerinde bulunan bu özellik, telefonlar Oreo’ya geçiş yaptıktan sonra kullanılamaz olacak.

Üçüncü Parti Uygulamalar Var

Bu durum üzücü olsa da, Google Play’de çok sayıda üçüncü parti uygulama olduğundan çok büyük sorun yaratmayacaktır. Eğer bu özelliğe çok alıştıysanız ve sürekli kullanma isteği duyuyorsanız, Google Play uygulamalarından birini indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.