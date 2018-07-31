Temmuz Ayının En İyi Playstation Oyunu Seçiliyor

Playstation Blog üzerinden başlatılan oylama için yapılan açıklamada, "Seçim için anketler resmen açıktır ve ayın en iyi yeni oyununun ne olduğuna karar vermemize yardımcı olmanızın vakti gelmiştir." ifadesi kullanıldı. Oylamanın Pasifik zaman dilimine göre 5 Temmuz Pazar akşamı 23:59'da sona erecek.
Aday Gösterilen Oyunlar
- 20XX
- Banner Saga 3
- Candle: The Power of the Flame
- Mega Man X Legacy Collection 1 + 2
- Mothergunship
- Mugsters
- The Persistence
- Shining Resonance Refrain
- The Spectrum Retreat
- Tempest 4000
- Diğer(Belirtiniz)
Bu oylama ile beraber PlayStation Blog her ayın sonunda, o ay yayınlanan en iyi yeni oyun için oy kullanabileceğiniz bir anket gerçekleştirecek. PlayStation Store ise yıl boyunca en iyi oyun kazananlarını sergileyecek. Sizde oy kullanmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.