Temmuz Ayının En İyi Playstation Oyunu Seçiliyor

Sony, Temmuz ayının en iyi oyununu belirlemek için Playstation Blog üzerinden bir oylama başlattı.

Playstation Blog üzerinden başlatılan oylama için yapılan açıklamada, "Seçim için anketler resmen açıktır ve ayın en iyi yeni oyununun ne olduğuna karar vermemize yardımcı olmanızın vakti gelmiştir." ifadesi kullanıldı. Oylamanın Pasifik zaman dilimine göre 5 Temmuz Pazar akşamı 23:59'da sona erecek.

Aday Gösterilen Oyunlar

20XX

Banner Saga 3

Candle: The Power of the Flame

Mega Man X Legacy Collection 1 + 2

Mothergunship

Mugsters

The Persistence

Shining Resonance Refrain

The Spectrum Retreat

Tempest 4000

Diğer(Belirtiniz)

Bu oylama ile beraber PlayStation Blog her ayın sonunda, o ay yayınlanan en iyi yeni oyun için oy kullanabileceğiniz bir anket gerçekleştirecek. PlayStation Store ise yıl boyunca en iyi oyun kazananlarını sergileyecek. Sizde oy kullanmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.