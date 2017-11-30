İlk Çerçevesiz Ekranlı Sony'nin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Yeni ortaya çıkan bir Sony modeline ait teknik özellikler, şirketin çerçevesiz ekranlı bir telefon üzerinde çalıştığını doğruluyor.

Şu konuda hepimiz hem fikirizdir ki Sony, akıllı telefon endüstrisindeki büyük markalar içinde tasarımı en çok eleştirilen şirkettir. Bu pek çok kişi için kabul edilmesi zor bir gerçektir çünkü geçmişte ürettiği ürünler ile Sony, özellikle ülkemizde oldukça sevilen ve güvenilen bir markadır.

Şirket uzun yıllardır akıllı telefonlarında OmniBalance tasarım çizgisini korumak konusunda ısrar etmektedir. İlk başlarda keskin hatları ile şık duran tasarım, özellikle Samsung’un tasarım konusunda çıtayı arşa çıkarması ve diğer markaların da ondan aşağı kalır cihazlar üretmemesiyle eski moda kalmaya başladı.

Neyse ki gelecek için haberler iyi. Ortaya çıkan H8541 model numaralı Sony akıllı telefona ait teknik bilgiler, şirketin ince çerçeveli ya da çerçevesiz bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını doğruluyor. Gorilla Glass 5 korumalı 4K çözünürlükte 5.7 inç ekranlı Sony H8541, şirketin 2018 yılında tanıtacağı ilk amiral gemisi gibi görünüyor.

Ortaya çıkan sızıntıya göre Sony H8541, 149x74x7.5mm boyutlarında olacak. Bu da cihazın Xperia XZ Premium’dan daha büyük bir ekrana sahip olmasına karşın daha küçük boyutlarda ve incelikte olacağı anlamına geliyor. Sony hayranları, 2018 yılında ilk kez modern tasarımlı bir cihaz ile buluşabilirler.

Sony H8541 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 835

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Ekran: 5.7 inç

Batarya: 3420mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Ne yazık ki her şey o kadar keyif verici değil. Yeni Sony amiral gemisinin teknik özelliklerine baktığımızda Sony H8541’in tasarım, ekran boyutu ve batarya haricinde Xperia XZ Premium’dan çok da farklı olmayacağını net bir şekilde görüyoruz. Xperia XZ Premium'un Android Oreo güncellemesi aldığını düşünürsek H8541’in Android Oreo ön yüklü gelmesi de beklenmedik bir durum değil.