Sony, uzun süredir yeni bir model çıkartmadığı tablet piyasasına geri dönecek gibi duruyor. Xperia XZ2’nin içerisinde bulunan kodlar bunu doğrular nitelikte.

Sony, neredeyse 3 yıldan beri yeni bir tablet modeli çıkarmıyor. En son Sony Xperia Z4 Tablet’i piyasaya sunan şirket, uzun bir süredir bu sektörden elini çekmiş gibi duruyordu. Ortaya çıkan yeni bilgiler Sony hayranlarını sevindirebilir, çünkü bu sene yeni Sony tabletleri gelebilir.

Japon şirketin bu sene iki farklı boyutta tablet çıkarması bekleniyor. Sony Xperia XZ2’nin kamera uygulamasının APK’sında, 8 inç ve 10 inç boyutlarında iki tablete ait kodlar bulundu. Bu kodlar, normal olarak Xperia XZ2’de kullanılan uygulamanın yeni tabletlerde de kullanılacağını akıllara getirdi.

Cam_core_eye_position_tutorial_port_

Tablet_8inch_icn.PngCam_core_eye_position_tutorial_port_

Tablet_10inch_icn.PngCam_core_eye_position_tutorial_

Tablet_8inch_icn.PngCam_core_eye_position_tutorial_

Tablet_10inch_icn.PngCam_core_fast_switch_tutorial_port_

Tablet_8inch_icn.PngCam_core_fast_switch_tutorial_port_

Tablet_10inch_icn.PngCam_core_fast_switch_tutorial_tablet_

8Inch_icn.PngCam_core_fast_switch_tutorial_tablet_ 10Inch_icn.Png

Kodlar dışında, söz konusu tabletlerin görünümü de APK dosyasının içinde ortaya çıktı. Sony’nin bu konuda bir açıklaması olmadığı için tabletler hakkında hiçbir bilgi yok, ancak buna rağmen ortaya çıkan bu kodlar, bizlere yakın dönemde yeni Sony tabletlerini göreceğimizi düşünmemize neden oldu.

Ortaya çıkan söylentilere göre Sony, bu tabletleri ilk başta Japonya’da satışa sunacak. Aldığı tepkilere göre de bu tabletleri dünya genelinde piyasaya sunacak. Sony’nin tablet pazarına geri dönüş yapmak isteyip istemediği bilinmiyor, ancak şirketin akıllı telefon pazarında bir sonraki büyük adımı bekleyeceklerini açıklamışlardı. Şirketin bu süreçte tabletlere odaklanıp odaklanmayacağını yakında göreceğiz.