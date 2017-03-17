Sony, 'Venom' Filmini Duyurdu

Spider Man Homecoming filmine bir yan yapım olarak Venom filmi geliyor. İşte detaylar...

Çizgi roman severlerin Marvel dünyasından iyi tanıyacağı Venom karakteri, Sony ile beyaz perdeye taşınacak. Japon devi teknoloji firması son yaptığı açıklamayla 5 Ekim 2018'de bir Venom filmini piyasaya süreceğini duyurdu.

Exhibitior Relations isimli Twitter hesabı tarafından yapılan duyuru aynen şöyle: "Dikkatli ol Örümcek Adam! Venom, bir Spidey yan yapımı olarak Sony tarafından 5 Ekim 2018'de sinemalarda olacak." İşte o tweet:

Venom filmi hakkında çok fazla detay verilmedi. Bu haber de gayet sürpriz bir haber olarak karşımıza çıktı. Sony'nin yıllardır bir Venom filmi yapmaya çalıştığını biliyoruz fakat söz konusu bir yan yapım olduğundan, bu filmin Spider Man: Homecoming filmiyle nasıl bağdaştırılacağını kestiremiyoruz. Ancak açıklamanın Sony'den geldiği göz önüne alındığında Marvel'in bu işin içinde olmayabileceğini düşünmek gerek. İleriki tarihlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır. Şu an filme neredeyse 2 yıl var.

Filmi kimin yöneteceği, filmin senaryosunun kim tarafından yazılacağı ya da filmde kimlerin rol alacağıyla şu an en ufak bir bilgi söz konusu değil.