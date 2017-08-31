Sony, yeni orta seviye cihazı XA1 Plus'ı tanıttı. Cihazın en çarpıcı özelliği, Z5'in muhteşem kamerasına sahip olması.

Sony, IFA 2017’de iki yeni amiral gemisinin yanında yeni orta seviye telefonu XA1 Plus’ı da tanıttı. Alışık olduğumuz Sony tasarım çizgilerine sahip olan cihaz, 23MP arka kamerası ile akıllı telefon fotoğrafçılarının ilgisini çekebilir.

XA1 Plus'ın dikkat çekici özelliklerinden biri, 2300mAh bataryalı XA1'e oranla devasa kalan 3430mAh'lik bir bataryaya sahip olması. Cihazın 5.5 inç Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olduğunu düşünürsek şarj ömrü konusunda kullanıcılarını fazlasıyla tatmin edeceğini söyleyebiliriz.

Cihazın 4GB RAM bulunan varyantının 64GB depolamaya sahip olacağı belirtildi, fakat 3GB'lık versiyonunun depolama alanı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Her iki versiyonda da MicroSD kart desteği olacağı için depolama alanı sorunu yaşanmayacağı kesin.

Özellikleri:

İşlemci: MediaTek Helio P25

MediaTek Helio P25 RAM: 3GB / 4GB

3GB / 4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 5.5 inç Full HD

5.5 inç Full HD Arka Kamera: 23MP f/2.3 diyafram + 5x Clear Image Zoom

23MP f/2.3 diyafram + 5x Clear Image Zoom Ön Kamera: 8MP + Exmor R sensör

8MP + Exmor R sensör Pil: 3,430mAh

Sony XA1 Plus’ın 20 Ekim’de 379 dolar fiyat etiketi ile dört farklı renkte(siyah, mavi,pembe ve altın) satışa sunulacak.