Sony, Xperia XA2 ve Ultra'ya Güvenlik Güncellemesi Getiriyor

Sony, OTA güncellemesi ile Xperia XA2 ve XA2 Ultra cihazlarına yakın zamanda güvenlik yaması getiriyor. Cihazlara gelen daha önceki güncellemeler ise bazı sorunlara neden olmuştu.

Sony, Xperia XA2 ve XA2 Ultra kullanıcıları için OTA güncellemesini getiriyor. Yoldaki yeni güncelleme, 50.1.A.10.40 versiyonunu, 50.1.A.10.51 sürümüne yükseltilecek. Bu güncellemenin temel amacı ise güvenlik yaması olması.

Xperia XA2 ve XA2 Ultra’ya daha önce getirilen aygıt yazılımında birkaç kullanıcı fark ettikleri bir sorun üzerine şikayette bulunmuştu. Şikayetlere göre güncelleme, bazı Bluetooth bağlantı sorunlarına neden olmuştu. Yeni güncelleme de bahsi geçen Bluetooth sorunuyla ilgili herhangi bir çözüm getirilmemiş gibi gözüküyor. Bir taraftan düzeltip diğer taraftan bozan bu güncellemelerle ilgili sorunları güncelleme menüsünden veya şirketin resmi web sitesinin yorum bölümünden bildirebilirsiniz.