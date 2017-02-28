Xperia Telefonlarına Android Dışında Yeni İşletim Sistemi!

Sailfish işletim sistemi, eleştirmenlerden geçer not almasına rağmen bir türlü istenen başarıyı elde edemedi ve son demlerini oynuyor. En karanlık gecede Jolla, son kozunu oynamaya karar verdi.

Jolla henüz ölmedi, en azından MWC 2017'de havaya katmaya çalıştığı duygu bu. Eski Nokia'nın küllerinden yükselen Finlandiyalı şirket, artık cihaz üretmiyor ve satmıyor olabilir lakin üreticinin Sailfish işletim sistemi hayatta kalmayı “şimdilik” başardı. Dünyanın en büyük mobil etkinliğinde Jolla, Sony'nin Xperia akıllı telefonlarını (en azından açık kaynak kodlu cihazları) Salifish işletim sistemi ile desteklediğini açıkladı.

Jolla'nın Sailfish işletim sistemi, düşük maddi gücüne rağmen teoride sektörün başarılı işletim sistemleri arasında yer alıyor. Yüksek hız, asgari sorun ve kayda değer yapılandırma onu başarılı kılıyor. Jolla Sailfish, kendisine yakın ama hayatta kalmayı başaramayan Firefox OS ile ciddi benzerlikler taşıyor. Sailfish, Android'e göre çok daha fazla Linux işletim sistemini andırıyor. Eğer Nokia N9'u gördüyseniz, işletim sisteminin neye benzediğini hayal edebilirsiniz.

Çoğu mobil işletim sisteminden farklı olarak, Jolla bir süre kendi donanım kalemlerini üretti. İlk Jolla telefonu, eleştirmenlerden iyi not aldı. İkinci Jolia tablet cihazı da kayda değer başarılar elde etti. Ancak üçüncü denemede Jolla, mali açıdan dibi gördü ve yarıştan kaçınmak zorunda kaldı.

Şirket, OEM firmalar ile ile bazı ortaklıklar kurdu ama bu ortaklıklar, firmanın yalnızca biraz daha hayatta kalmasını sağladı. Son kozunu Sony Xperia telefonlar ile oynayan Jolla, Sony kısa süreli bir anlaşmaya imza attı. Şirket eğer sektörde az da olsun tutunmayı başarabilirse, diğer üçüncü parti yazılım üreticilerinden çok daha başarılı olacak. Kronometre çalıştı ve geri sayım başladı.