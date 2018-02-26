Sony, dış sesi alıp baş hareketleri ile görüşme yapmanıza olanak tanıyan kablosuz kulaklığı Xperia Ear Duo'yu MWC 2018’de duyurdu.

Sony, uzun bir süredir konuşulan kablosuz kulaklığı Xperia Ear Duo’yu tanıttı. MWC 2018’de tanıtılan yeni kablosuz kulaklık, daha önce tanıtılan Xperia Ear ile benzer özelliklere sahip olsa da, bazı özellikleriyle önceki modeline göre fark yaratıyor. Açık olacak şekilde tasarlanan Xperia Ear Duo, bu sayede çevresel sesleri daha iyi duymanızı sağlıyor.

iOS ve Android platformlarına destek veren kablosuz kulaklık ile pek çok şeyi elinizi dahi kıpırdatmadan yapabiliyorsunuz. Telefonunuza gelen aramaları yalnızca kafa hareketleri ile yapmanıza olanak tanıyan Xperia Ear Duo, arama dışında pek çok farklı sistemi kafa hareketleri ile yapmanızı sağlıyor.

Sony, Xperia Ear Duo ile pek alışık olmadığımız bir tasarım sundu. Kulaklığın bir tarafı doluyken bir tarafını boş bırakan Sony, bu boşluk sayesinde dış sesi almanızı sağlıyor. Kulaklığınızdan çıkan ses ne kadar yüksek olursa olsun ortamdaki sesi almanızı sağlayan bu kulaklıklar, teoride güzel olsa da birkaç şüpheli soruyu da beraberinde getiriyor. Kulakiçi kulaklıkların kulak deliklerimizi tamamen kapatması, dışarıdan ses almadığımız gibi dışarıya ses vermediğimiz anlamına geliyordu. Sony’nin bu kulaklıkla dışarıya giden sesi nasıl durduracağı biilinmiyor. Sanırım bunu öğrenmek için kulaklığın elimize geçmesi gerekiyor. Otobüste giderken veya işyerinde çalışırken dinlediğimiz müziği naklen yayın yapmayı seven kimse yoktur heralde değil mi?

Sony’nin yeni kablosuz kulaklığının diğer özelliklerine baktığımızda, karşımıza IPX2 su sıçramasına karşı dayanıklılık sertifikası çıkıyor. Bunun dışında, kulaklık dış sese göre özel olarak ses deneyimini ayarlayan özel bir teknolojiyle geldi. Clear Phase isimli ses teknolojisi sayesinde arka planda gürültüsüne bağlı olarak ses dağılımı otomatik ayarlanıyor. Bu otomatik ayarlamayı yapması için çok az güç tüketen CXD5602 işlemcisini bünyesinde barındıran Xperia Ear Duo, tek şarjla yaklaşık 4 saat civarı hizmet verebiliyor. Kablosuz kulaklığın taşıma kutusu ise, kulaklığa artı 3 saat ek güç sağlayabiliyor.

Sony Xperia Ear Duo Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Sony, yeni kablosuz kulaklığını Mayıs ayının sonlarına doğru 280 dolardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticilerinin 3.5 jak girişini telefonlarından kaldırmaları insanları kablosuz kulaklık almaya teşvik ediyor, bu da üreticileri daha fazla kablosuz kulaklık üretmeye teşvik ediyor.