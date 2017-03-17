Sony Xperia L1 Geliyor

Sony, orta seviyeye hitap eden Xperia L modelinin halefini tam 4 sene sonra çıkaracak! İşte detaylar!

Japon devi teknoloji firması Sony, akıllı telefon sektöründe yeni atılımlar yapmaya devam ediyor. Ancak şimdiki haber biraz garip. Zira selefi sayılabilecek olan Xperia L modeli için halef model olarak tasarlandığını düşündüğümüz Xperia L1 modeli Rusya'da sertifikalandı. Neden garip olduğu ise şu noktada saklı: Xperia L tam dört sene önce, Mayıs 2013'te piyasaya sürülmüştü.

Telefonların yeni nesil sürümlerinin çıkması genelde dört yıl sürmez. O yüzden bu konuya biraz ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. Tabii ki burada Sony'nin telefonlarının devam serisine yine "1" numarasını eklemekte ısrarcı olduğu da aşikar. Yeni fark edilen Xperia L1 modeli hakkında henüz şimdilik hiçbir resmi ya da gayriresmi detay bulunmuyor. Ancak mobil dünyadaki haberlerin nasıl yayıldığı göz önüne alındığında sızıntıların başlaması çok uzun sürmeyecektir.

Şu anda telefonun sadece model numarası olan "G3312" biliniyor. Telefonun selefine yani Xperia L modelinden yola çıkarak bir varsayımda bulunacak olursak Xperia L1 modelinin orta seviyeye hitap eden ancak düşük özelliklerde olan bir telefon olmasını bekleyebiliriz.