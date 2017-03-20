Sony orta alt seviyeye şıklık katacak yeni telefonu Xperia L1’i resmen tanıttı.

Kısa bir süre önce sizlere bahsettiğimiz gibi Sony, orta ve alt seviyede konumlandırılacak bir telefonu olan Xperia L1 adlı telefonunu resmen tanıttı. Tasarımsal olarak OmniBalance anlayışını devam ettiren telefon, oldukça şık görünüyorken donanımsal açıdan makul özellikler ile donatılmış.

4 çekirdekli MediaTek MT6737T çipseti, ARM Mali-T720 MP2 grafik işlem birimiyle destekleniyor. 2GB RAM’in yanı sıra 16GB dahili depolama birimi de MicroSD ile arttırılabilen Sony Xperia L1, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Ekran noktasında 5.5 inç HD bir ekran barındıran telefon, 13MP arka ve 5MP ön kamera barındırmakta. Ayrıca 2620mAh bataryası, 8.7mm inceliği sunuyor olsa da 180gr gibi akıllı telefon dünyasında biraz ağır kaçan bir durumda olan L1, Bluetooth 4.2, NFC, Cat 4 bandında 4.5G desteği gibi detaylar ile zenginleştirilmiş.

Türkiye’ye de gelecek olan telefon Nisan 2017 sonunda raflardaki yerini bulacakken fiyat konusunda şu an için bir detay verilmedi.