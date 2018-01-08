Sony, CES 2018'de gerçekleştirdiği lansmanda orta seviye Xperia XA2 ve XA2 Ultra modellerinin yanı sıra yeni bütçe dostu telefonu Xperia L2'yi de tüketicilerin beğenisine sundu.

Sony, uygun fiyatlı sağlam bir akıllı telefon görmek isteyen tüketiciler için yeni Xperia L2’yi CES 2018’de tanıttı. Klasik Sony tasarım çizgisine sahip olan Xperia L2, 5.5 inçlik ekranı ile tek elle kullanımı mümkün kılarken metal yapısı ile de darbelere karşı kullanıcıya güven veriyor.

Sony, Xperia L sersinin ilk telefonunu geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Serinin ikinci telefonu olan Xperia L2’nin de kamera ve parmak izi tarayıcının konumu dışında çok fazla tasarım konusunda bir fark sunduğunu söyleyemeyiz. Cihazın en güzel özelliği ise 120 derecelik süper geniş açılı ön kamerası.

Sony Xperia L2 Özellikler

İşlemci: Dört çekirdekli 1.5 GHz

Dört çekirdekli 1.5 GHz RAM: 3GB

3GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5.5 HD

5.5 HD Arka Kamera: 13MP, x3 yakınlaştırma

13MP, x3 yakınlaştırma Ön Kamera: 8MP, 120 derece süper geniş açı

8MP, 120 derece süper geniş açı Batarya: 3300mAh

3300mAh İşletim Sistemi: Android 7.1.1 Nougat

Siyah, altın ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Sony Xperia L2’nin fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte Sony, cihazın uygun fiyatlı olacağını müjdeledi.