Sony Xperia’nın Hayal Kırıklığı Yaratan 3 Modeli Sızdırıldı!

Sony Xperia’nın 2018’de çıkartması beklenen 3 yeni modelin görselleri sızdırıldı. Evan Blass tarafından sızdırılan görseller hayal kırıklığı yarattı.

Sony’nin 2017’de yaşadığı büyük ters köşenin ardından 2018 yılında çıkacak telefonlarla piyasalarda yeniden söz sahibi olması bekleniyor. Bunun için de şirketin yeni telefonlarını tamamen çerçevesiz bir şekilde geleceğini konuşuyorduk, hatta şirket yetkilileri Sony Xperia’nın farklı bir tasarımla geleceğini doğrulamıştı. Ancak Evan Blass tarafından sızdırılan görsellere göre cihaz, istenildiği gibi olmayacak.

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra ve L2 şeklinde 3 ayrı modelle gelmesi beklenen telefonların geçen sene olduğu gibi kocaman çerçeveleri bulunuyor. Normal bir durumda sızıntının yanlış olduğunu düşünürdük, ancak görseli Blass’ın paylaşması bizleri üzdü.

Sony, algılayıcıları, ön yüz kamerası ve logoyu eklemek için üst ve alt kısma çok büyük boşluklar yapmış. Bunun haricinde yan çerçeveyi ince tutmayı seçen Sony, son dönemin popüler en-boy oranı olan 18:9 yerine 16:9’u benimsemiş gibi duruyor.

Telefonun tasarım yönünden sınıfta kamasının haricinde kamerası da hayal kırıklığı yarattı. Telefonun arkasında tek bir kamera ve parmak izi algılayıcısı bulunuyor. Günümüz amiral gemilerinde standart halini alan çift kameraya burada rastlamıyoruz.

Evan Blass’ın paylaştığı görsellerin doğru olup olmadığını CES 2018’de göreceğiz. Peki, sizce Sony’nin bu tasarımlarda bir telefon çıkartması şirketi nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyorum.