Sony Xperia X’e Android 7.1.1 Güncellemesi Geldi!

Sony, daha önce bahsettiği “İlk Android 7.1.1’i veren firma olacağız” sözünü tutarak Xperia X için güncellemeyi sundu.

Sony her ne kadar satış başarısı olarak birçok firmanın gerisinde kalsa da özellikle güncelleme desteği ve hızlı güncelleme konularında sözünün eri olmasıyla biliniyor. Bunun bir kanıtı da tekrar gün yüzüne çıktı. Daha önce “Android 7.0’da olduğu gibi Android 7.1.1’i de ilk biz vereceğiz” gibi iddialı bir söz söylemiş olan firma, bugün itibariyle Xperia X için Android 7.1.1’i sunarak dediğini uyguluyor.

38.3.A.0.41 yapı numarasına sahip olan güncellemeyi Xperia X’e Concept adını verdiği güncelleme şeklinde sunan Sony, Android 7.1.1 ile 1 Aralık güvenlik paketinin yanı sıra güç seçeneklerine “Yeniden Başlat” seçeneğini de ekliyor.

Ayrıca PS4 Remote Play desteğini de getiren bu güncelleme, şimdilik DS4 desteği ise sunmuyor. Kamera açılma hızında iyileştirme de sunan güncelleme, tam haliyle kısa süre içerisinde tüm Xperia X ailesine dağıtılması bekleniyor.