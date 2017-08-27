Akıllı telefon endüstrisinde çok fazla başarı elde edemeyen Sailfish OS, bu sefer şansını Xperia X ile deneyecek ve resmi olarak yayınlandı.

Sailfish OS, piyasaya çıktığı zaman Android ve iOS platformalarına rakip olmayı amaçlıyordu. Ancak işler her zaman istenildiği gitmeyebilir ve maalesef gitmedi de. Akıllı telefon endüstrisinde başarıyı bir türlü sağlayamayan Sailfish OS, önceden de vaat edildiği gibi Xperia cihazlarına gelecekti. Sailfish OS'u bu sefer Xperia X ile göreceğiz, ancak buna sahip olmak istiyorsanız elbette ek ücret ödemeniz gerekecek.

Anlaşılan Sony Mobile, Sailfish OS'un arkasındaki şirket olan Jolla'ya, Xperia X akıllı telefonları için işletim sistemini optimize etmesine izin verdi. Bugün Jolla, Sony Xperia X için yeni Sailfish X işletim sistemini açıkladı ve çok yakın bir süre içinde satın alınabileceğini dile getirdi. Üstelik Jolla, işletim sistemini satın almak isteyen herkese satacağını ve fiyatının ise KDV dahil 49.90 euro olacağını söyledi. Ayrıca 11 Ekim'de de kullanılabilir olacak.

Bununla birlikte, ürün için satışlar 27 Eylül'de Avrupa'da başlayacak ancak Jolla, Kuzey Amerika için yeni bir Sailfish X'i de sunabilir. Yine de yeni işletim sistemi, sorunları da beraberinde getirecek. Bluetooth, parmak izi sensörü ve FM radyo gibi bazı özellikler tam anlamıyla çalışmıyor ve bir takım hatalar veriyor. Ancak ilerleyen güncellemelerle düzeltilecektir.

Sailfish X'i satın alan kullanıcılara bir kurulum aracı verilecek, ancak başlangıçta Sony Xperia X'e Sailfish X'i kurmak için bir Linux PC gerekecek. Ayrıca yurt dışındaki telefonlar için tüm hatların kullanımına açık olması da gerekiyor.