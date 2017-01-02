Sony Xperia X’in 2017 Versiyonu Ortaya Çıktı!

Sony’nin Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacağı yeni telefonu Xperia X ortaya çıktı.

Sony’nin Mobil Dünya Kongresi’nde yenileyeceği Xperia X ailesine ait ilk olarak Xperia XZ’nin 2017 haline ait bir görsel ortaya çıkmış ve sizlerle paylaşmıştık.

Şimdi ise Xperia X modeline ait bir görsel sızdırılmış durumda. “New Xperia X” yani “Yeni Xperia X” ibaresinin görüldüğü görsele baktığımızda tasarımsal olarak Xperia X hatlarını koruyan telefonda aynı zamanda ekran/boyut oranında gelişme olduğu görülüyor.

Teknik özellikler ile alakalı herhangi bir detay görünmezken, Mobil Dünya Kongresi’nde yapılacak lansman ile tüm detaylara ulaşmış olacağız.