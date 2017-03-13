Sony, Xperia X5 Güncellemesini Nisan Ayında Çıkaracak!

Sony, Xperia Z5'lerin ses sorununu çözeceği tarihi açıkladı. Ayrıca, bu sürece kadar alternatif çözümleri de belirtti.

Sony, eski amiral gemisi Xperia Z5 akıllı telefonlarına gelen hata bildirimlerini uzun süredir yanıtsız bırakıyordu. Bu durumun kullanıcıları bir hayli sinirlendirdiğini söylemem gerekiyor. Sony Xperia Z5, geçtiğimiz günlerde Android 7.0 Nougat güncellemesini almış ve yeni sisteme geçmişti. Birçok özelliğin geliştiği telefonda, yeni Android sürümü ile birlikte bir hata da ortaya çıktı. Telefonun hoparlörlerinde ses seviyesi ve dengesizlik sorunu yaşayan kullanıcılar, Sony’nin forumlarına birçok şikayette bulunsalar da cevap alamamışlardı.

Sony’den beklenen haber sonunda geldi. Şirket, yaptığı açıklamada sorunun yazılımsal olduğunu ve Nisan ayının ortalarında gelecek güncelleme ile ses sorununun çözüleceğini belirtmiş olsa da kullanıcılar, bu sefer sürecin 1 ay olmasına sinirlendiler.

Sony beklemek istemeyenler için bir çözüm yolu daha söyledi. Sorunun ortadan kalkması için, telefonu fabrika ayarlarına sıfırlamanız işe yarayacak. Eğer bu durum sizi çok fazla rahatsız ediyorsa telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz, ancak bu noktada dikkatli olmanızı öneriyoruz. Bildiğiniz gibi fabrika ayarlarına sıfırlamak, bütün kişisel bilgilerinizin silinmesini sağlayacaktır. O yüzden, kaybetmek istemediğiniz kişisel bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayınız.