Sony Xperia XA1 Plus Türkiye’de - Fiyatı ve Özellikleri

Sony’nin bu yıl Ağustos ayında duyurduğu, Ekim ayında da bazı pazarlarda satışa çıkardığı orta/üst sınıf telefonu Xperia XA1 Plus, nihayet ülkemizde de satışa çıkmış durumda.
Kamera konusunda öncü şirketlerden olan Sony’nin marifetlerini bu telefonda da görmek mümkün. 23 MP çözünürlüğünde arka ve 8 MP çözünürlüğünde ön kameranın bulunduğu cihazdaki diğer özellikler de yabana atılacak türden değiller.
Önce telefonun sahip olduğu tüm özelliklere bir bakalım, sonra fiyatına geçelim:
Sony Xperia XA1 Plus’ın özellikleri
- 5.5 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran (+ Corning Gorilla Glass 4 koruma desteği)
- Android 7.0 Nougat işletim sistemi (Android 8.0 Oreo güncellemesini de alacak)
- 8 çekirdekli Mediatek MT6757 Helio P20 işlemci ve Mali-T880MP2 grafik işlemcisi
- 3 ve 4 GB RAM alternatifleri, 256 GB’a kadar arttırılabilir 32 GB dahili hafıza
- Otofokus ve LED flaş özellikli, 23 MP çözünürlüğünde arka kamera
- Otofokus ve 1080p çözünürlüğünde video kayıt destekli 8 MP çözünürlüğünde ön kamera
- Parmak izi okuyucu desteği
- 3430mAh büyüklüğünde batarya (+ hızlı şarj desteği)
- Siyah, mavi, pembe ve altın renk seçenekleri
- Boyut: 155 x 75 x 8.7 mm, ağırlık: 189 gram
- Önü alüminyum, arkası plastik kaplama
Cihaz, bu haftadan itibaren 1.999 TL tavsiye edilen fiyatı ile Vodafone ve perakende satış noktalarından satın alınabilecek.