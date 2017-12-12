Sony Xperia XA1 Plus Türkiye’de - Fiyatı ve Özellikleri

Sony’nin orta sınıfa hitap etse de üst seviye özelliklere sahip olan telefonu Xperia XA1 Plus, Türkiye’de satışa çıkarıldı.

Sony’nin bu yıl Ağustos ayında duyurduğu, Ekim ayında da bazı pazarlarda satışa çıkardığı orta/üst sınıf telefonu Xperia XA1 Plus, nihayet ülkemizde de satışa çıkmış durumda.

Kamera konusunda öncü şirketlerden olan Sony’nin marifetlerini bu telefonda da görmek mümkün. 23 MP çözünürlüğünde arka ve 8 MP çözünürlüğünde ön kameranın bulunduğu cihazdaki diğer özellikler de yabana atılacak türden değiller.

Önce telefonun sahip olduğu tüm özelliklere bir bakalım, sonra fiyatına geçelim:

Sony Xperia XA1 Plus’ın özellikleri

5.5 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlüğünde ekran (+ Corning Gorilla Glass 4 koruma desteği)

Android 7.0 Nougat işletim sistemi (Android 8.0 Oreo güncellemesini de alacak)

8 çekirdekli Mediatek MT6757 Helio P20 işlemci ve Mali-T880MP2 grafik işlemcisi

3 ve 4 GB RAM alternatifleri, 256 GB’a kadar arttırılabilir 32 GB dahili hafıza

Otofokus ve LED flaş özellikli, 23 MP çözünürlüğünde arka kamera

Otofokus ve 1080p çözünürlüğünde video kayıt destekli 8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Parmak izi okuyucu desteği

3430mAh büyüklüğünde batarya (+ hızlı şarj desteği)

Siyah, mavi, pembe ve altın renk seçenekleri

Boyut: 155 x 75 x 8.7 mm, ağırlık: 189 gram

Önü alüminyum, arkası plastik kaplama

Cihaz, bu haftadan itibaren 1.999 TL tavsiye edilen fiyatı ile Vodafone ve perakende satış noktalarından satın alınabilecek.